Brněnský Gauss Algorithmic analyzuje data pro Raiffeisen Bank

Partnerem rakouské Raiffeisen Bank International pro řešení a správu aktiv s využitím analýzy velkých dat a strojového učení se stane brněnská společnost Gauss Algorithmic, člen skupiny Natland Group. Zvítězila v soutěži pro startupy Innovation To Company pořádané Vídeňskou hospodářskou komorou ve spolupráci s Venionaire Capital. Gauss Algorithmic nabídne mateřské společnosti Raiffeisen Bank řešení pro B2B a B2C segment a postará se rovněž o analýzu interních dat.

Služby Gauss Algorithmic využije jak mateřský koncern Raiffeisen Bank, tak jeho čtrnáct poboček v zemích střední a východní Evropy, včetně České republiky. Pro českého dodavatele jde o významný kontrakt, k němuž vedla složitá cesta.

Výzvu Innovation to Company k účasti v kategorii Fintech: Asset Management with focus on Big Data Analytics or Machine Learning přijala společnost letos v květnu. Po zevrubném posouzení přihlášek organizátory se v létě dostala do užšího výběru a předstoupila před komisi složenou z profesionálů z oblasti Fintechu a technologických startupů. „Kvalita ostatních prezentovaných projektů z celé Evropy byla velmi vysoká, o to více nás těší, že jsme v této konkurenci obstáli a zvítězili,“ říká Jan Janča, generální ředitel Gauss Algorithmic.

„Analýza Big Data skýtá obrovský potenciál pro další zlepšení našeho podnikání,“ říká Johann Strobl, generální ředitel Raiffeisen Bank International, jež nedávno získala titul „Nejinovativnější banka ve střední a východní Evropě“. Gauss Algorithmic obdržel od Raiffeisen Bank International kromě kontraktu i inovační bonus za vítězství ve výši 10 000 eur.

Brněnská společnost dostala rovněž „divokou kartu“ pro účast ve finále startupového programu Elevator Lab, jež se uskuteční 20. září a zapojí se do něj celkem pět společností.

„Cílem této soutěže je vybrat partnera pro dlouhodobou spolupráci, jemuž umožníme potenciálně pracovat pro našich 14 poboček ve střední a východní Evropě,“ říká Michael Hoellerer, zástupce Raiffeisen Bank International odpovědný za strategii digitalizace společnosti.