Česká firma se chce svézt na úspěch API

Cílem Apiwatcheru je integrovat jednotlivé nástroje do jednoho celku ve stylu 'All in One' (API dokumentace, testing a monitoring), synchronizovat data (mezi dokumentací s REST klientem) a automatizovat většinu úkonů tak, aby často zaneprázdnění vývojáři měli čas na opravdový vývoj a nemuseli se zabývat rutinní činností okolo hledání, instalace a údržby nástrojů, které jsou nezbytné pro kvalitnější vývoj a provoz API.

Apiwatcher monitoruje a okamžitě upozorňuje vývojáře o jakékoli nefunkčnosti business klíčových scénářů v API. Navíc monitorování a testování API probíhá z různých lokalit ve světě, což přijde vhod nejen nadnárodním společnostem, které řeší problémy zákazníků na globální úrovni, ale i začínajícím projektům s globálním potenciálem, které využívají od svého vzniku distribuci v několika regionech cloudových poskytovatelů služeb.

Na vývoji Apiwatcher platformě se i nadále pracuje, workspace se neustále tvoří a zlepšuje, a to i na základě zpětných vazeb, požadavků a pomoci od samotných uživatelů platformy jako jsou společnosti Atoto, Alza.cz, O2, nebo mobilní vývojářská studia, například firma Pragonauts (dřívější Mobile Internet), která využívá Apiwatcher při vývoji mobilních aplikací pro CZC.cz nebo Kolonial.cz.