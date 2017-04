Cisco nabídne Wi-Fi řešení podnikové třídy i malým firmám

Cílem je prý nabídnout menším firmám to, co mají řešení pro velké podniky, a to za dostupnou cenu.

Například software Mobility Express nabízí výhody řešení dříve určených pouze pro velké podniky -- prostřednictvím jednoduchého managementu dokáže za zhruba 10 minut nasadit bezdrátovou síť i laik bez hlubších IT znalostí. Řešení zároveň nabízí podnikům přehlednou datovou analytiku, která jim umožní lépe poznat jejich zákazníky.

Mezi hlavní výhody Mobility Express podle výrobce patří:

Škálovatelnost: Funkce WLAN kontroleru podporují 100 přístupových bodů a 2000 klientů.

Jednoduché nasazení: Technologie Plug-and-play umožňuje nasadit řešení za méně než 10 minut.

Viditelnost a kontrola aplikací: Podniky mohou snadno sledovat, jaké procesy v jejich síti probíhají.

Funkce společností Apple a Cisco: Zákazníci používající zařízení Apple mohou využít funkce FastLane. Ta umožňuje automaticky nastavit vyšší výkon pro zařízení Apple, na kterém jsou spuštěné předem definované aplikace - například ty, které jsou důležité pro chod firmy.

Propojení s řešením CMX: Podniky mají možnost oslovit své zákazníky přes Wi-Fi se zajímavou nabídkou a zároveň využít pokročilou analytiku k poznání jejich chování. Na základě těchto dat je pak velmi snadné zefektivnit nabídku.

Další představenou novinkou jsou přístupové body Aironet série 1815 (pro vnitřní nasazení) a Aironet 1540 (pro venkovní nasazení). Tato zařízení jsou vhodná pro organizace, které se potýkají s omezeným rozpočtem, či dokonce nemají své IT oddělení, ale zároveň chtějí řešení, která lze v případě dalšího růstu snadno rozšířit. Obě zařízení podporují nejnovější standard 802.11ac Wave 2.

Přístupové body Aironet 1815 jsou nabízeny v několika provedeních tak, aby co nejlépe odpovídaly charakteru organizace. Venkovní přístupové body Cisco Aironet 1540 i přes svou malou velikost mají vysokou odolností.

Novinkou je i zařízení 3504 Wireless LAN Controller. Ten umožňuje, aby se do sítě mohla bez problémů postupně připojovat nová zařízení a přesto zůstala přenosová rychlost stále vysoká. Podporuje zapojení až 150 přístupových bodů a 3000 klientů. Podniky přitom nemusejí vyměnit přístupové body, které již mají ve své síti nasazené.

Samozřejmostí jsou plně integrované služby jako podpora funkce Apple FastLane, zvýšená podpora služeb pro hostující připojení a BYOD zařízení a bezpečnostní funkce Open DNS a Trustsec.