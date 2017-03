ČTÚ vyhlašuje další aukci, má zvýšit konkurenci u mobilních dat

Do dražby jde 5 bloků, každý o velikosti 40 MHz. Podmínky aukce otevírají prostor případnému novému zájemci o poskytování vysokorychlostního internetu, když pro nového operátora vyhrazují pásmo o dvojnásobné šíři než pro stávající poskytovatele.

„Jedním z cílů aukce je podpořit hospodářskou soutěž v elektronických komunikacích, a to na velkoobchodní i maloobchodní úrovni, z čehož budou profitovat i koncoví uživatelé,“ říká předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

Vydražené kmitočty podle něj budou technologicky neutrální, což znamená, že volba technologie pro kmitočtový příděl, udělený na 15 let, závisí zcela na rozhodnutí operátora.

Podmínky aukce garantují, že vydražené příděly budou efektivně využité. Operátoři své sítě musejí spustit do dvou let. Do pěti let pak budou muset pokrýt alespoň 40 % malých, resp. 45 % středně velkých obcí (do 10 tisíc obyvatel).

Vyvolávací cena každého z dražených bloků byla na základě analýzy (cenového benchmarku) dosažených cen ve srovnatelných aukcích v evropských zemích stanovena na 29 milionů korun.

Přihlášky do výběrového řízení, jehož kompletní podmínky jsou zveřejněny na webu ČTÚ a v Telekomunikačním věstníku, lze posílat do 9. května 2017. O den později budou došlé obálky za účasti notáře a členů výběrové komise otevřeny.