Dakar: IoT v problémech

Etapy s pořadovým číslem 4. a 5. jsou dle slov pamětníků to nejtěžší, co kdy při Dakaru zažili. Pořadatelé se při výročním 40. ročníku snaží vrátit zpět ke kořenům Dakaru v afrických pouštích, a tak dali dohromady to nejtěžší, co může Peru nabídnout.

V této konstelaci asi nepřekvapí, že i naše ISS (IoT) utrpěla menší ztráty. Konektor napájení BananaPi se odpojil od tištěného spoje, což způsobovalo náhodné odpojování datového zdroje. Při nočních opravách přední nápravy nebylo možné dostat se do kabiny, což zdrželo opravu, ale dnes je již vše jak má být. Jen se těšíme na příznivější frekvence bolivijských operátorů, abychom mohli data vysílat do cloudu během závodu.

Další peruánská výzva, která nám nebude chybět, je dobíjení kreditů datových tarifů. Když vám již po patnácté tvrdí webový formulář, že vaše karta není ani VISA ani MasterCard, mate chuť naučit se nějaké peprné slovo pro odeslání zprávy operátorovi.

Data, na která se těšíme, jsou data z nejtěžších částí etapy, kdy skoky v dunách a na tvrdém povrchu, extrémní teploty a extrémní nároky na techniku roztočí naše ukazatele do krajních hodnot.

Ač našim cílem je především analýzou dlouhodobých datových trendů docházet k závěrům důležitým pro vývoj další verze kamionu, máme již úspěch okamžitého využiti.

Při extrémní etapě nás manager týmu Martin Macík starší požádal o krátkou analýzu závislosti terénu na teplotách obou diferenciálu. Porovnáváním dat z náročné etapy jsme prokázali, že dimenzovaní a chlazeni diferenciálů zajišťuje jejich hladký chod v rámci povoleného rozmezí a zadní diferenciál i v extrémních podmínkách dosahuje teploty o 23 stupňů vyšší než přední, ale stále hluboko pod krajní mezí.

Toto jsou data, která tým ještě vloni neměl vůbec k dispozici a měřeni teploty se provádělo ručně po dojeti etapy.

Celý článek vyšel na www.kpcs.cz