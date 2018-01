Dakar z pohledu IoT

Den první - Přejímky a boj s větrnými mlýny

Pokud se rozhodnete vyvíjet IoT zařízení pro nejtěžší terénní závod světa, samozřejmě očekáváte potíže. Jen možná jiného rázu, než co jsme si za dnešek prožili.

Jak to s IoT pro DAKAR začalo…

Ale začněme od začátku. Společnost KPCS CZ už během loňské Rallye DAKAR začala spolupracovat s týmem Martina Macíka (Big Shock Racing) na vývoji zařízení, které by během závodu sbíralo a zaznamenávalo veškerá zajímavá data pro pozdější analýzu závodu. Rychlost, otřesy, nadmořská výška, zrychlení a zpomalení, teploty kritických částí závodního kamionu LIAZ atd. Přidali jsme si k tomu ještě další výzvu - data nejen zaznamenávat, ale rovnou online vysílat do Microsoft Azure cloudu a zobrazovat průběžné analýzy online v PowerBI.

… a jak to pokračovalo

V průběhu roku během testování v Čechách, na závodech ve Španělsku a při ostrém testování v tuniské Sahaře docházelo k vylepšování zařízení tak, aby přežilo extrémní teploty, výkyvy v napájení, vibrace a otřesy při jízdě 9tunové bestie 140km/h těžkým terénem. Dnes je v kamionu již třetí verze zařízení a v poslední verzi má schopnost opravdu přes LTE modem odesílat data online. Zobrazování a analýza dat je tak možná již během závodu.

DAKAR 2018 4. ledna 2018 – dlouhý boj se SIM kartou

Příprava na online vysílání v Jižní Americe začala včera tím, že jsme si pro jistotu už na letišti koupili místní SIM kartu s 5GB dat. 64 dolarů se zdálo poněkud moc, ale co naděláte. Ráno jsem si přivstal, abych SIM kartu rozchodil už pěkně v hotelu, než ji dojedeme montovat do kamionu. Obvykle stačí SIMku vložit do modemu, ten připojit k WiFi AP, maximálně nakonfigurovat APN. Tak to fungovalo v celé Evropě a dokonce i na Sahaře. Ne však v Peru… Po hodině a půl marného zápolení balíme veškerou výbavu a vyrážíme směr bivouac (speciální termín francouzského původu označující místo, kde je všech 400 závodních strojů a k tomu nejméně stejně doprovodných vozidel. Místo, které nikdy nespí a i ve 4 ráno je slyšet hluk motorů testovaných v nejvyšších otáčkách a hukot rozbrušovaček a svářeček).

Další pokus

Včera 3 km dlouhá cesta přes Limu trvala asi 15 minut. Nyní, v plném provozu a za marného hledání správné brány pro vjezd do vojenského prostoru (kde je první bivouac) krásná hodinka a půl. Vedro, hluk a prach nás doprovází všude…

Další marný boj se vzdorující SIM kartou proběhl přímo v kamionu spolu s bojem o místo v již tak nepohodlné kabině, kde se zrovna montuje nový omezovač otáček. A celou noc se demontovala a opravovala převodovka. SIMka stále vzdoruje, a tak se vydáváme na nákup nové do blízkého nákupního střediska. Když se konečně na pátý pokus dobereme někoho, kdo mluví anglicky, nevycházíme vzájemně z údivu. Kolik že jste dali za SIM kartu na letišti? 64 dolarů? U nás stojí 5… Aha, tak nám dejte radši 4 ks. OK, takže nejdříve pas, vyplňování, pak cesta na pokladnu a zaplatit za SIM, pak zpět, další vyplňování a zpět na pokladnu zaplatit za data. Ne, najednou to bohužel nejde. SIMky vyzkoušeny v telefonech a tabletech, včerejší podvodná funguje pouze na Facebook a vyměnit nejde, protože není v systému.

Přejímka závodních a doprovodých vozů – ať žije byrokracie

Zpět do bivouacu, ale rychle, protože v 17:30 jsme objednáni na přejímky závodních i doprovodných vozů. To je zase parádní přehlídka francouzské byrokracie vylepšená najmutím místních úředníčků, kteří neumí anglicky. Na karnet postupně nasbíráme 7 razítek, abychom si nakonec mohli vyzvednout IriTrack a závodní GPS navigaci. Pokud chcete dělat doprovodné vozidlo závodnímu kamionu, vztahují se na vás téměř stejná pravidla, jako na závodní auto. Razítka se daří, zásek nastane až (jak jinak), u techniky. Nejdřív přestane fungovat stropní osvětlení v autě, pak externí anténa na GPS a pak i samotný IriTrack (povinné naváděcí zařízení pro případ havárie na trati). Po třech hodinách konečně vše vyřízeno a opraveno. Tak rychle do hotelu, něco sníst, než zavře restaurace a doladit ten modem, zpracovat fotografie, napsat článek a rozmyslet, jak budeme zítra ladit data ze zařízení, když je kamion po přejímkách na uzavřeném parkovišti, kam se k němu vůbec nesmí až do začátku závodu…

Celý text vyšel na www.kpcs.cz