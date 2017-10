DataCore Software uvádí novou řadu řešení pro optimalizaci databází

Společnost DataCore Software uvádí na trh nové řešení MaxParallel pro Microsoft SQL Server. Jedná se o první produkt nové řady, která bude přinášet řešení pro optimalizaci databází. Jako první jsou příslušné funkce k dispozici na platformě Microsoftu. Cílem těchto nových produktů je zvýšit rychlost databázových transakcí a podporovat provoz analytických aplikací v reálném čase.

MaxParallel for SQL Server je k dispozici na on-line tržišti Microsoft Azure Marketplace i prostřednictvím celosvětové sítě partnerů společnosti DataCore. Toto nové řešení lze snadno nasadit v prostředí Microsoft SQL Server ve verzích 2008, 2012, 2014 a 2016, a to bez ohledu na to, zda se provozují na vlastní infrastruktuře (on-premise) nebo v cloudu.

Nové řešení přinese největší přínosy zákazníkům, kteří nasadili náročné aplikace z oblasti e-commerce, ERP (plánování podnikových zdrojů), vysokorychlostního obchodování, provádějí detekci chyb a hrozeb. MaxParallel for SQL Server je stejně tak určen pro podniky, které zavádějí nové úlohy spojené s digitální transformací, např. aplikace IoT (Internet věcí).

MaxParallel for SQL Server odstraňuje hlavní problémy spojené s využitím zdrojů na vícejádrových serverech, zvyšuje výkon aplikací OLTP (Online Transaction Processing) i OLAP (Online Analytical Processing), tj. transakcí i analytiky