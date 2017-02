Datovou analytiku umí využívat více než polovina českých firem

Datová analytika je v tuzemských společnostech poměrně rozšířená, pracují s ní tři čtvrtiny z nich. Zhruba pětina (22 %) plánuje její zavedení, podobný podíl ředitelek a ředitelů (18 %) ale uvádí, že jejich firma má v této oblasti problémy. Pozitivní přínos datové analytiky pro podnikání potvrzuje 63 % podniků s obratem přes 50 milionů eur. U menších společností s obratem do 9,9 milionu eur je to 44 %.

„Zdá se, že datová analytika přestává být pro manažerky a manažery neznámou a pracují s ní stále častěji. Velký potenciál pro její rozvoj vidíme v zatím ‚netradičních‘ oblastech, jako je práce s lokačními daty nebo zvyšování hodnoty zákazníka, a také v odvětvích, kde se doposud využívá zřídka, příkladem je školství a péče o studenty,“ uvedl David Slánsky, partner, který v KPMG Česká republika vede tým zaměřený na datovou analytiku.

Datovou analytiku používá většina firem hlavně pro získání informací o stávajících zákaznících. Zaměřují se na jejich potřeby, hodnoty, ziskovost a pravděpodobnost odchodu. Společnosti s menším obratem ji využívají také k hledání nových klientů, zatímco ty s větším obratem se více soustředí na zvyšování efektivity procesů a nákladů.Pro řízení rizik se datová analytika nejvíce využívá ve finančním sektoru (61 %), často se se v něm uplatňuje při odhalování podvodného jednání (51 %).

Výrazné uplatnění nachází datová analytika také v auditních službách. „Představte si firemní data jako oceán. Dříve auditoři do moře ponořili kbelík a prozkoumali pouze to, co v něm vytáhli zpět nad hladinu. Touto metodou ale mohli velmi snadno usoudit, že v oceánu nejsou žádné ryby. Pokud mají možnost profiltrovat celý oceán, bude závěr jiný,“ připodobňuje Jindřich Vašina, vedoucí partner oddělení auditu, KPMG Česká republika.