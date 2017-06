Digitální únava zraku - epidemie 21. století

Digitální únava zraku, někdy nazývaná digitální únava očí, se projevuje pálením a řezáním víček, pocitem unavených očí, rozmazaným viděním, potížemi se zaostřováním i bolestmi šíje, ramen a hlavy. Vzhledem k tomu, že se může objevit již tehdy, pokud pracujeme s digitálními zařízeními dvě hodiny denně, ohroženi nejsou pouze lidé pracující v kanceláři. Stačí, večerní sledování filmů či YouTube.

„Zatímco riziko běžných očních vad, jako jsou dalekozrakost, krátkozrakost či astigmatismus, se zvětšuje s věkem, u digitální únavy jsou nejvíce ohroženi mladí do 35 let. Důvodem jsou mimo jiné velké nároky na tzv. akomodaci oka – tedy zaostřování na blízko, nepřirozený jas a absence mrkání, které jsou se sledováním monitorů a displejů spojeny,“ vysvětluje optometristka Jitka Krasňanská.

Pravdou ale je, že na vině nemusí být pouze délka strávená sledováním digitálních zařízení, ale také neodhalená oční vada.

Riziko vzniku digitální únavy očí není přímo úměrné času strávenému před obrazovkou. Důležité je také samotné prostředí.

„Kanceláře často spojují několik vlivů, které k digitální únavě vedou,“ doplňuje Krasňanská. Tím nejdůležitějším je příliš suchý vzduch, který vede k osychání oka.

„Absence mrkání způsobená dlouhodobým upřeným pohledem na monitor vede k tomu, že se neobnovuje vrstvička slz zvlhčující oko. Klimatizace pak dílo dokoná.“ Dalšími mohou být špatné nastavení monitoru.

Pokud trpíte popisovanými problémy, navštivte optometristu, který je často k dispozici přímo v optice. A to i v případě, že nemáte problémy se čtením tištěného textu ani viděním na dálku. Případným řešením mohou být kontaktní čočky Biofinity Energys společnosti CooperVision. Jako jediné kontaktní čočky na světě pomáhají mírnit únavu očí spojenou se zátěží při zaostřování do blízka, aniž by ovlivňovali vidění na dálku.

Zvládají to díky víceohniskovým asférickým křivkám, které jsou po celé přední ploše optické zóny (technologie Digital Zone Optics). Díky speciální technologii Aquaform navíc přitahují a váží vodu, a tak udržují přirozenou vlhkost a smáčivost a nevysušují oči.