DNS slaví 20 let na českém trhu

Společnost DNS vděčí za své fungování hlavně široké síti obchodních partnerů, kterou od začátku úspěšně budovala díky svému proaktivními přístupu. Jako VA distributor poskytuje veškerou předprodejní, prodejní i poprodejní podporu. Dalším důležitým pilířem je stabilní portfolio nejvýznamnějších světových výrobců hardware i software, které v poslední době rozšířila o distribuci společností CommVault, Fujitsu, Microsoft a Dell EMC.

Historie společnosti se začala psát už před rokem 1997 a to pod vlajkou CHS Electronics. Značka DNS byla zapsána v obchodním rejstříku v létě 1997. Svou obchodní činnost stavěla zejména na produktech výrobce Hewlett-Packard a IBM, nicméně postupně se stala distributorem více než 20 úspěšných celosvětových vendorů.

Výkonný ředitel společnosti DNS Petr Kuliš říká: „Dvacet let je v životě člověka dětství a mládí, prodělané dětské nemoci, nerozvážnosti a kotrmelce, učení se, studium a vstup do dospělosti. Díky úžasnému týmu šikovných a někdy i šílených kolegů má DNSka toto vše úspěšně za sebou. My interně si přejeme dalších dvacet let zralosti, dokonalosti, úspěchů a věříme, že si toto výročí, společně s našimi zákazníky, budeme po celý nadcházející rok užívat.“