Eset jako první představil antimalware s integrovanou ochranou UEFI

Mezi nové klíčové bezpečnostní funkce patří UEFI skener. UEFI je náhrada BIOSu u moderních základních desek. Pokud by malware toto rozhraní mezi hardwarem a operačním systémem infikoval, představovalo by to pro uživatele značné a zároveň velmi těžce identifikovatelné riziko. UEFI skener tento typ hrozeb minimalizuje. Tento typ ochrany podle svých slov použil jako první dodavatel bezpečnostních řešení pro domácnosti.

Další funkce, Monitorování domácí sítě, byla uvedena již v předchozí verzi. Ta inovovaná dává uživateli přehled o tom, kdo se do jeho sítě připojuje. Mimo to umožňuje nejen test routeru, ale i připojených zařízení na potenciální zranitelnosti.

Nové verze bezpečnostních produktů rovněž obsahují vylepšenou ochranu proti ransomware. Jde o funkcionalitu, která monitoruje chování aplikací či procesů, jež se pokouší o úpravu dat v počítači. Pokud je chování vyhodnoceno jako podezřelé, je aplikace či proces pozastaven. Uživateli je zobrazena informace o takovém chování a má na výběr, zda je opětovně povolí či potvrdí jejích zablokování.

„Přestože stále rozšiřujeme bezpečnostní technologie, daří se nám zachovávat minimální nároky na počítačový systém, vysokou míru detekce hrozeb a stabilitu,“ tvrdí Miroslav Dvořák, technický ředitel v Esetu.

V rámci sjednocení označení produktů s ostatními zeměmi dochází k přejmenování prostředního produktu v rámci řady. Smart Security bude nově dostupný jako Internet Security. Nejvyššího produktu v řadě, Smart Security Premium, se tato změna netýká a jméno tohoto nástroje bude zachováno.

„Důvodem této změny je snaha pomoci domácím uživatelům se lépe zorientovat v portfoliu produktů pro domácnosti. Zákaznici si tak mohou snadněji vybrat bezpečnostní nástroj dle svých konkrétních preferencí a potřeb. Při nákupu tak bude jednodušší odlišit pokročilou internetovou ochranu od komplexního bezpečnostního řešení, které obsahuje i šifrování a správce hesel,“ dodává Jaroslav Fabián, marketingový šéf Esetu.