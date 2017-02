Eset oznamuje změny v top managementu

A na místo technologického ředitele (Chief Technology Officer) se přesouvá Juraj Malcho, dosavadní ředitel pro výzkum a vývoj.

Změny prý mají pomoci k posunu v žebříčku výrobců bezpečnostního softwaru pro firmy a domácnosti i posílit dobré jméno firmy v bezpečnostním průmyslu.

„Svěřit nejnáročnější oblasti naší firmy do rukou lidí, kteří strávili nespočet hodin jejím budováním do podoby oceňovaného dodavatele IT bezpečnosti, ještě víc posílí naši proaktivní ochranu,“ vysvětluje Richard Marko, generální ředitel Esetu.

Palo Luka, který šest let působil na pozici ředitele technologické divize, se stává provozní ředitel (Chief Operating Officer) společnosti. Kromě řízení se bude věnovat i strategickým investicím.

Luka mj. dohlížel na dokončení dosud největšího firemního projektu, kterým byl vývoj bezpečnostních řešení pro firmy (Endpoint Security). Je také jedním z iniciátorů vybudování výzkumného centra Eset, které bylo otevřené v roce 2015 na půdě Fakulty informatiky a informačních technologií Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Jeho nástupcem na postu technologického ředitele se stává Juraj Malcho, který předtím šest let dohlížel na výzkum a vývoj Esetu. Jeho novým úkolem bude zaměřit se na budování nových výzkumných a vývojových center a také zlepšování vývoje a kvality řešení a služeb Esetu tak, aby byla zvýšena ochrana před kybernetickými hrozbami. Zaměří se také na posílení spolupráce s univerzitami, vysokými školami a akademickou obcí.

A konečně Ignacio Sbampato, který byl šest let obchodním a marketingovým ředitelem Esetu, se přesouvá na pozici obchodního ředitele (Chief Business Officer). Jeho úkolem bude dohlížet na globální obchod, marketing, byznys development a péči o zákazníky. Kromě cíle top 3 v žebříčku výrobců bezpečnostního softwaru má také zlepšit podíl na slabších trzích a zaměřit se na budování silné zákaznické základny v segmentech Enterprise a MSP.