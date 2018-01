HP představilo nejmenší multifunkční tiskárnu

Služba Mini Big Books spojuje moderní technologie a čtivé příběhy. Dětem nabízí jedinečnou možnost vytvořit si svou vlastní pohádkovou knihu a stát se jejím hrdinou. Ambasadorkou projektu se stala herečka Aňa Geislerová, která projekt oficiálně představila v pražském zábavním parku Toboga, kde dětem a jejich rodičům předčítala různé pohádky.

V kouzelném světě Mini Big Books žijí mimozemšťané, kteří se červenají, malí obříci, co zbožňují mrkev, či Eskymáci, kteří zachraňují sněhové pokrývky ledovců. Děti na sebe mohou vzít podobu jakékoliv z nabízených postav. Kniha obsahuje barevné obrázky, které děti vtáhnou do děje a zároveň u nich probudí i zájem o četbu. Jak to celé funguje?

Děti mají na výběr z deseti krátkých pohádkových příběhů. Je jen na nich, který příběh zvolí a jakou hlavní postavou se rozhodnou stát. Poté se jejich jméno automaticky dosadí do pohádky a už zbývá jediné – hotový příběh vytisknout a knihu složit. Pomocí jednoduchého návodu děti složí knihu samy nebo za pomoci rodičů a pohádkové čtení může začít.