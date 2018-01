Hyperpropojená vozidla se budou vyrábět již příští rok

Studie společnosti McKinsey říká, že autonomní vozidla budou v roce 2030 tvořit 15 % trhu a v roce 2040 dokonce 90 %. Již dnes moderní automobily disponují mnoha zařízeními, například adaptivním tempomatem, který nejenom udržuje rychlost, ale umí se také přizpůsobit okolnímu provozu a v případě potřeby přibrzdit.

Dále na oblibě narůstají také senzory, které dokážou rozpoznat chodce a aktivně bránit případné kolizi či čtečky dopravních značek. Vyšší integrace těchto systémů přinese v budoucnu nové možnosti, které ale budou vyžadovat robustní a vysoce bezpečnou infrastrukturu.

Společnost Cisco proto spojila své síly s automobilkou Hyundai a společně vyvinou vozidla s bezpečnou platformou, která bude vysoce konfigurovatelná a zajistí flexibilitu pro budování inovativních řešení uvnitř vozidel. Využití architektury Software Defined Vehicle (SDV) v praxi znamená nasazení integrovaného vícevrstvého bezpečnostního řešení a end-to-end síťování. To umožní propojení všech senzorů vozidla a díky integraci softwaru a hardwaru také výrazně usnadní nasazení nových služeb, které vyžadují vysokou rychlost připojení. U první generace vozidel bude tato přenosová rychlost zajištěna díky 1Gbps ethernetovému připojení.

Společnosti také zkoumají možnosti napojení vozidel do datových center společnosti Hyundai s přístupem k datům v reálném čase. Dalším plánem je také propojení vozidel do městské infrastruktury. Díky tomu by vozidla mohla komunikovat například se senzory veřejného osvětlení či parkování.