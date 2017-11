Jak bojovat s temnou stranou IT?

Program konference je rozdělen do tří základních bloků. První blok s názvem „Service management - základní stavební kámen nejen pro IT“ se zaměřuje řízení IT služeb a jejich kvalitu. Ukazuje na obecnou platnost používaných, prověřených postupů a jejich univerzální použitelnost i pro jiné služby než služby ICT.

Druhý blok, Security & Cloud, reflektuje vznik a razantní nástup nových technologií a přístupů, které sebou přinášejí i nové problémy. V poslední době, zejména pod vlivem opakujících se hackerských útoků a jiných případů zneužívání ICT, je velmi důležitým tématem bezpečnost IT.

Poslední blok, který nese označení „Nové trendy a přístupy v IT Service Desku, ITILu.“se zaměřuje právě na nové přístupy v IT, které jsou jednak rozšířením dosavadních postupů řízení IT služeb v ITILu nebo doplňkem ITILu, který přesahuje původní rámec ITILu a prokázal svoji životaschopnost v praxi.

Tyto přístupy by pak měly zajistit žádoucí přínosy digitalizace a automatizace v každodenních činnostech zákazníků/uživatelů IT služeb.

Proč si nenechat konferenci ujít? „Akce itSMF Czech Republic jsou primárně zaměřené na praktické zkušenosti. Pro mě osobně jsou přínosné prezentace, kde slyšíte co se podařilo, čeho byste se měli vyvarovat, jakých chyb jsme se dopustili. Tyto "lessons learned" určitě pomohou i jiným. Myslím si, že budou velmi zajímavé přednášky zahraničních hostů (Paul Wilkinson a Ian MacDonald), kteří jsou známí v Evropě. Věřím, že i účastníky konference budou dané prezentace inspirativní.“ odpovídá Patrik Šolc, předseda itSMF CZ.

„Již nyní máme zajištěné velmi zajímavé přednášky, které korespondují s mottem konference: Ovládejme a řiďme IT a nedopusťme, aby IT ovládalo a řídilo nás. Motto je pro letošek memento, které říká, abychom nezapomněli na základní poslání IT, tj. sloužit uživatelům v jejich každodenním životě. S rychlým technologickým pokrokem přicházejí nové výzvy, nové možnosti, které musí zvládnout jak dodavatelé, tak zákazníci IT služeb. Je důležité neustále zajišťovat, aby technologie sloužila a nesoustřeďovala naši pozornost na sebe samu, ale na způsoby racionálního využití novinek ve prospěch uživatelů“ dodává Jaroslav Rokyta, místopředseda itSMF Czech Republic.

Přijďte se inspirovat zkušenostmi jiných. Nasajte pozitivní energii. Poslechněte si, jak bojovat s temnou stranou IT.

Mediálním partnerem je Computerworld.

Registrovat se můžete až do konce listopadu za sníženou cenu EARLY BIRDS: conference.itsmf.cz