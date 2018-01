Jak pracuje IoT v extrémních podmínkách

Na začátek je třeba přiznat, že smůla nás ještě úplně neopustila, i když teď už je vice dakarského rázu. Čtvrteční ladění modemu mě nechávalo klidným, proto

Chybí mi adaptér USB-C na CAT45, takže ještě návštěva místní parodie na Apple Store. Mají samozřejmě pouze USB-A, takže ještě adaptér USB-A na USB-C. Ladění modemu a různých metod připojení zabralo téměř celý den. Výsledkem je zjištění, ze místní 4G síť běží na takové frekvenci, kterou modem sice zvládne, ale je tak energeticky náročná, že USB port v ISS ani v externím WiFi access pointu nedokáže dodat dost proudu a modem se nepřipojí. Stejný modem na stejném místě vložený do Microsot Surface se okamžitě bez problému připojí. Jenže Surface není úplně stavěný na to, aby přežil jízdu zavodním kamionem v extrémních podmínkách.že před startem závodu jsme měli ještě celý pátek na případné dodělávky. Od rána jsem se tedy nastěhoval do MANa, což je pojízdná dílna vybavená asi jako středně velký autoservis. V něm bylo kupodivu dost pusto a prázdno.

Mechanici se povalovali na židlích a sajtnách a nabírali sílu na nadcházející maraton. A to proto, že zavodní technika se už ve čtvrtek v noci musela odevzdat do Park Ferme (hlídané parkoviště). Po přejímkách se již nesmí na závodní techniku sáhnout až do startu, a to tedy znamená, že prolog se musí obejít bez ISS (jak ležérně přezdíváme našemu IoT stroji), protože už ho tam prostě nedokážeme namontovat. Nevadí, prolog je pouhých 22 km, ještě stále nám zbyde něco přes 8.000 km závodu.

Pro online odesílání musíme tedy vymyslet náhradní kanál. V dílně tedy rozbíhám náhradní napájení ISS z baterie, notebook na vzdálené připojení architekta z Prahy do jednotky, telefon na připojení notebooku, WiFi Access point na propojení notebooku a ISS.

