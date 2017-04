Kaspersky vylepšil svůj firemní antimalware

Firmy, využívající produkty Endpoint Security for Business, Security for Exchange Servers nebo Security for SharePoint, mohou nově jednotlivá zařízení monitorovat prostřednictvím platformy Security Center. Jde o jednotnou administrátorskou konzoli, která kromě integrované několikavrstvé ochrany koncových zařízení nabízí možnost vzájemné komunikace a spolupráce zaměstnanců dané společnosti.

Navíc jsou nové funkce a vylepšení Endpoint Security dostupné díky vzdálené instalaci také pro zařízení s operačním systémem Mac, a to pomocí jednodušší instalace, ochraně a správě mobilních zařízení a novým možnostem správy Wi-Fi připojení (k dispozici je seznam důvěryhodných Wi-Fi sítí).

Vylepšený Endpoint Security for Business lze využít také jako senzor platformy Anti-Targeted Acttack -- po nainstalování sbírá a odesílá data platformě, čímž poskytuje lepší informace o firemních systémech.

Další funkcionalita, Changes audit, zase poskytuje IT bezpečnostním odborníkům přehled o provedených změnách ve firemních postupech a úkolech. Jejich porovnáním okamžitě identifikuje případné neshody, díky čemuž se významně zlepšuje kontrola změn bezpečnostního nastavení.

Novinka nabízí i šifrování pevného disku prostřednictvím Microsoft BitLocker nebo Kaspersky Disk Encryption. Security Center je schopný vzdáleně ovládat BitLocker, monitorovat stav zašifrovaných zařízení a zálohovat šifrovací klíče nutné pro případné obnovení zapomenutých přístupových údajů.

Vzhledem k rozdílným požadavkům jednotlivých firem obsahují balíčky Kaspersky Endpoint Security for Business různé funkcionality v balíčcích Select, Advanced a Total.