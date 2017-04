Komunikace přes Cisco Spark má být chytřejší a bezpečnější

Například sada pro konferenční místnosti Spark Room Kit Seriesje určena k zavedení inteligentních telekonferenčních a videokonferenčních prostředků do malých, středních i velkých zasedacích místností.

Dva nové produkty – Spark Room Kit a Room Kit Plus – se připojují ke standardním HD obrazovkám a dovolují je tak změnit na videokonferenční systémy. Tyto konferenční sady zefektivňují jednání, rozšiřují prezentační možnosti a nabízí integraci s dalšími zařízeními včetně mobilních, říká Ivan Sýkora, produktový specialista Cisco pro oblast týmové spolupráce.

Do každé konferenční místnosti a každému týmu podle něj přináší funkce, které dříve byly výsadou dražších systémů vyšší třídy, jako jsou:

integrovaná kamera s velmi vysokým rozlišením (5K) disponuje inteligentními obrazovými funkcemi, včetně automatického zoomu a sledování mluvčího.

dvě obrazovky, dva zdroje obsahu, bezdrátové sdílení a vysoké rozlišení 4K.

sady Room Kit propojené s platformou Spark, jež dokážou spočítat a sledovat počet osob v místnosti při konferenčním hovoru, což poskytuje správcům zařízení přehled o skutečném využití konferenčních prostor.

Řešenílze propojit seSpark i lokálními zařízeními, což chrání dříve vynaložené investice.

Sada Room Kit je určena pro malé a střední konferenční místnosti o kapacitě do 7 osob, zatímco sada Room Kit Plus slouží pro střední až velké konferenční místnosti s kapacitou do 14 osob.

Sada Spark Room Kit se začne prodávat tento měsíc za cenu okolo 4 tisíc dolarů, měsíční předplatné souvisejících služeb činí 99 dolarů. Room Kit Plus bude k dispozici od května za dvojnásobek klasické sady, ale se stejným měsíčním poplatkem.

Řešení Companion Mode, pomocí něhož bude možné propojit Spark Board a Spark Room Kit pro větší místnosti, bude k dispozici později v průběhu tohoto roku.

Cisco také oznámilo, že Spark je koncipovaný jako systém se šifrováním přenášených, uložených i právě užívaných dat. Veškerý obsah se proto šifruje a dešifruje pomocí dynamických klíčů ze serveru Spark Key Management Server (KMS), který vytváří, ukládá, ověřuje a zpřístupňuje odpovídající klíče.

Zákazníci, kteří spravují vlastní klíče, tak mohou využívat veškeré funkce platformy Spark, včetně možnosti vyhledávat v šifrovaných datech. Tato funkce ale bude k dispozici až v červnu.

Ke konferencím na platformě Spark se lze nově také připojit z libovolného zařízení.Všechny prostory Spark budou mít trvalý identifikátor SIP URI, což umožní připojovat se ke konferencím v těchto prostorách pomocí libovolného hardwarového nebo softwarového klienta vyhovujícího standardu SIP, včetně softwarových telefonů jiných výrobců, lokálně instalovaných videokonferenčních produktů Cisco i konkurenčních videokonferenčních koncových zařízení.