Konica Minolta se zaměří na rozvoj IT služeb v nových oborech

„Oblast IT služeb se ukázala jako správný směr pro budoucí rozvoj společnosti. Potvrzuje to rostoucí zájem ze strany zákazníků i reálné výsledky z posledních let. V Evropě jsme v segmentu ITS dosáhli meziročního růstu o 26 % a tržeb ve výši 142 milionů eur. České zastoupení bylo s desetiprocentním nárůstem obratu na 198 milionů korun nejúspěšnější ze všech zemí Konica Minolta regionu střední a východní Evropy,“řekl Pavel Čurda, generální ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech, a dodal: „Do tří let chceme tržby v oblasti IT služeb v České republice více než zdvojnásobit.“

Na úrovni Evropy pak společnost rovněž plánuje růst o více než 100 % a v roce 2020 chce utržit až 350 milionů eur.

Mezi novinky Konica Minolta určené pro tradiční oblast zpracování dokumentů patří zejména služby spojené s konceptem kanceláře budoucnosti. Pro jejich zajištění je určena nová platforma Workplace Hub, která bude na tuzemský trh uvedena v příštím roce.

„Workplace Hub pomůže především malým a středním podnikům propojit všechny prvky IT infrastruktury, zvýšit jejich bezpečnost, přizpůsobit se požadavkům GDPR nebo zefektivnit práci s firemními daty. Platforma nabídne také funkce umělé inteligence a možnosti integrace zařízení z oblasti internetu věcí,“ vysvětlil Čurda.

Podle analytické společnosti IDC by právě oblast internetu věcí měla v roce 2020 zahrnovat až 30 miliard zařízení. Konica Minolta se také proto zaměřuje na rozšíření služeb spojených s těmito technologiemi i v nových oborech. Konkrétně jde například o služby monitorování prostředí s využitím kamerových zařízení akvírované firmy Mobotix, senzorické snímání starších výrobních strojů pro jejich prediktivní údržbu nebo o technologii chytrých brýlí určenou pro obor průmyslové výroby a údržby.

„V České republice jsme se v rámci poskytování IT služeb zaměřili na oblast zdravotnictví. Vyvíjíme například technologie pro rychlou diagnostiku a efektivní práci s informacemi o životních funkcích pacientů v nemocnicích,“ informoval Čurda.

Vyhledávání a vývoj nových produktů a služeb má v posledních letech na starosti globální síť pěti inovačních center Konica Minolta. Jedním ze sídel evropského centra je i Brno, kde v současné době pracuje téměř 70 zaměstnanců.Ti se například nejvíce z celé skupiny podíleli na vývoji softwaru pro Workplace Hub a nyní pracují na jeho postupném přizpůsobení jednotlivým oborům, jako je právě zdravotnictví či výrobní sektor.

„Už u nás pracují také první experti přímo z Japonska. Vedení skupiny navíc uvažuje o přesunu významné části japonského vývoje do Evropy a Brno je díky svým výborným výsledkům v oblasti rozvoje nových produktů vážným kandidátem,“ dodal Čurda