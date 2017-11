Lexus vidí i přes hlavy cestujících

Digitální zrcátko zobrazuje pohled ze zadní kamery na displeji, který vypadá jako obyčejné zpětné zrcátko. To ale není vše, protože kamera zlepšuje viditelnost v noci i během deště, a navíc přenáší panoramatický obraz. Pokud má řidič raději tradiční obraz, třeba během slunečného dne, může si zvolit standardní, optický pracovní režim zrcátka.

Digitální zpětné zrcátko patří už dlouho do povinné výbavy snad všech koncepčních vozidel, zde je součástí výbavy automobilu ze sériové výroby, zatím však pouze na japonském trhu. Logickým následujícím krokem je nahrazení také bočních zrcátek kamerami, to je ale mnohem složitější problém, protože by musela následovat změna legislativy, která přímo vyžaduje přítomnost optických zrcátek.

Mezi další zajímavosti patří například sada aktivní bezpečnosti s funkcemi automatického řízení nebo 24” barevný displej HUD.

Nový Lexus LS 500 nabízí ve výbavě zážehový motor 3,5 V6 twin turbo o výkonu 309 kW (421 koní) a s točivým momentem 600 Nm, který spolupracuje s desetistupňovou automatickou převodovkou.

Hybridní verze Lexus LC 500h je poháněna novou jednotkou Multi Stage Hybrid System, která sestává z 3,5litrového motoru V6 a silného elektromotoru a která spojuje dynamiku s úsporou pohonných hmot a nízkou emisí oxidu uhličitého.