Nábor lidí musí projít zásadní změnou

Statistiky personální agentury Grafton Recruitment potvrzují na straně jedné nedostatek pracovníků a přetlak nabídek, na straně druhé nezájem o nabízené pozice. Firmy budou muset změnit jak náborové nástroje, tak i nabízené podmínky, aby v boji o zaměstnance uspěly.

Nejméně aplikací ze strany uchazečů přichází v prosinci, nejvíce v dubnu a pak v lednu a v únoru, rozdíl mezi nejslabším a nejsilnějším měsícem je přitom téměř dvojnásobný.

Z hlediska poptávky firem je nejvytíženější období od září do listopadu, a nejnižší je ze strany firem zájem o nové pracovníky vždy na přelomu roku. Otevřených pozic bylo v roce 2015 nejméně v lednu a v roce 2016 v červenci, přičemž růst mezi těmito dvěma měsíci byl téměř dvojnásobný.

Zatímco v roce 2015 připadlo na 100 nabídek v průměru 135 přihlášek, tak v roce 2016 na 100 nabídek bylo registrováno pouze 53 přihlášek, propad je tedy skutečně dramatický a náklady na získání jednoho kandidáta výrazně rostou.

„Pokud tak již neučinili, měli by zaměstnavatelé na situaci reagovat změnou formy náboru,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka Grafton Recruitment.

Ty se však podle ní liší obor od oboru. Například IT experty by měli aktivně vyhledávat přes sociální média a zároveň se zaměřit na spolupráci s univerzitami, dělnické pozice lákat prostřednictvím dnů otevřených dveří, představením kvalitního pracovního prostředí a komunikací zajímavých benefitů.

V případě všech segmentů trhu by se měla personální oddělení spojit s marketingem. Bez něj to totiž dnes již nejde. Vidět je to mimo jiné na kvalitě inzerátů – firmy, jejichž inzerci textuje zkušený marketér, zaznamenají násobně více reakcí od kandidátů.“

Stejně tak musí firmy přehodnotit úroveň mezd a nefinančních benefitů. Meziročně došlo k nárůstu mezd o 4,5 %, stále je to však málo a pro rok 2017 se očekává další zhruba 5% růst.

V oblasti benefitů možná nejde ani tak o navyšování jejich hodnoty jako spíš o přesnější cílení. Zaměstnanci dnes nestojí o benefity typu vánoční večírek, daleko více uvítají například jazykové kurzy či flexibilní pracovní hodiny.

Jak přilákat větší zájem uchazečů podle Graftonu: