Neopakujte chyby minulosti - neopomíjejte lidi u svých IT projektů

I to zaznělo na TechEd-DevCon 2017, největší IT konferenci v České republice, kterou už popatnácté organizuje Gopas a jíž se podle pořadatelů letos účastní více než 550 expertů z ČR i zahraničí.

Podle přednášejících je v současné době pro firmy stěžejní naučit se využívat velké objemy dat, které mají k dispozici - tedy efektivně využít big data a business inteligence nástroje. Velký vliv na změnu IT prostředí ve firmách mají cloudová řešení a aplikace – tato oblast roste několikrát rychleji než IT jako celek.

„Při nástupu nové éry (kdečeho) se často setkáváme s naprosto iracionální vírou v její úspěch, stejně jako s naprosto iracionálním odmítáním užitku. Tradiční IT doby předcloudové udělalo velkou chybu, že nebralo dostatečný ohled na uživatele,“ prohlásila mj. ve svém vystoupení Darina Vodrážková, ředitelka pro strategii ve firmě Daquas.

A co podle ní pohání a co brzdí například přechod IT na cloudová řešení? Technologie to nejsou, dokonce ani peníze ne! Je to psychika. Jsou to lidé – jak na straně uživatelů, tak na straně profesionálů z IT.

Další důležitý aspekt je, že 40 % nákladů na IT tvoří lidé, proto je třeba s nimi a jejich vlivem počítat. Informační technologie jsou v současné době přítomné takřka ve všech oborech podnikání a IT postupně splývá s podnikáním jako takovým, řízení firem se bez jeho chápání už neobejde. Proto je nyní pro vedení firem důležité uvědomit si, že o úspěšnosti projektu nerozhodují jen technologie.

TechEd-DevCon, který trvá až do čtvrtka, probíhá souběžně ve 4 sálech, úterní den zahraničních speakerů pak v sále pátém. Zahrnuje témata jako cloud, big data, business inteligence a správa či zpracování big dat. Další významnou oblastí je internet věcí a nástup robotizace. Velkým tématem letošního ročníku konference je ale i výše zmíněný lidský faktor.