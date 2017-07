Další generace BMW X3

Nové BMW X3 kromě jiného obsahuje samozřejmě i řadu inteligentních prvků.

Kromě standardně dodávaného ovladače iDrive otevírá volba navigačního systému Professional možnost využití dotykového kontrolního displeje a ovládání gesty, což jsou funkce, jež byly dosud exkluzivní pro BMW řady 7 a BMW řady 5.

Na přání dodávaný dotykový kontrolní displej poskytuje rychlý přehled nejdůležitějších informací a nabízí uživateli intuitivní přístup k čemukoliv, co právě hledá. Ovládání gesty umožňuje obsluhovat celou řadu funkcí infotainmentu a telefonu prostřednictvím prstů a rukou. Automobil lze ovládat také pomocí systému hlasového asistentu, který nabízí v současnosti nejpokročilejší dostupnou úroveň ovládání přirozeným hlasem.

To řidičům umožňuje formulovat svoje požadavky přirozeným, každodenním jazykem místo toho, aby museli používat přednastavené hlasové povely.

V oblasti asistenčních systémů řidiče a (polo)automatizovaného řízení jsou k dispozici všechny systémy momentálně nabízené automobilkou BMW, jako je například nejnovější generace adaptivního tempomatu Active Cruise Control (ACC), jehož schopnosti zahrnují zabrzdění až do nulové rychlosti a opětovné rozjetí vozidla.

Asistent pro řízení a jízdu v pruzích, asistent pro změnu pruhu Lane Change Assistant (odhadem od prosince 2017), asistent pro udržení v jízdním pruhu Lane Keeping Assistant s ochranou před boční srážkou – to vše pracuje na základě aktivních zásahů do řízení a tvoří součást volitelného paketu Driving Assistant Plus.

Společně se systémy výstrahy před protijedoucími vozy při odbočování vlevo, před jízdou v protisměru a příčně zezadu přijíždějícími vozy zvyšují tito asistenti jak komfort, tak bezpečnost.

Na přání montovaný Head-Up displej umožňuje zobrazovat nejdůležitější informace spojené s jízdou přímo v zorném poli řidiče. Dalším prvkem, kterým se BMW X3 odlišuje od konkurence, je funkce Remote 3D View, která může být využita k přenesení trojrozměrného pohledu na bezprostřední okolí vozu přímo do chytrého telefonu.

Standardně dodávaná integrovaná SIM karta také dovoluje řidičům nového BMW X3 použít funkci Intelligent Emergency Call s automatickým určením polohy a závažnosti nárazu. Spolu s novou službou BMW Teleservice Accident Assistance nyní vozidlo rozpoznává i nehody v nízké rychlosti pod hranicí aktivace airbagů.

Řidič v takovém případě dostane zprávu na displeji iDrive, jež nabídne přímé zkontaktování asistenční služby BMW Accident Assistance. Jediný stisk tlačítka stačí k získání profesionální podpory od týmu BMW Accident Assistance, který může zákazníka také zkontaktovat s vhodným BMW Autorizovaným Dealerem.

Digitální služby od BMW Connected přinášejí do nového BMW X3 inteligentní konektivitu a rozhraní, které spojuje automobil s digitálním světem uživatele. S využitím platformy Open Mobility Cloud propojuje digitální služby s BMW X3 prostřednictvím zařízení, jako jsou chytré telefony nebo hodinky, což zaručuje automatickou konektivitu.

Seznam zařízení, která se mohou propojit s novým BMW X3 prostřednictvím BMW Connected, sahá od chytrých telefonů s operačními systémy iOS a Android po chytrá nositelná zařízení, jako jsou Apple Watch, Samsung Gear (S2 a S3) či Amazon Echo.

Zákazníci mohou využívat hlasovou službu Alexa v Amazon Echo například ke kontrole stavu paliva v jejich nové X3, uzamčení vozu pomocí Remote Services nebo aktivaci ventilace – to všechno hlasovým ovládáním z pohodlí jejich domu.

BMW je první automobilkou, která nabízí uživatelům Microsoft Office 365 bezpečné připojení k serveru pro výměnu a editaci e-mailů, záznamů v kalendáři a kontaktů díky integrované funkci Microsoft Exchange. Seznam výbavy na přání zahrnuje WiFi hotspot s vysokorychlostním připojením k internetu (LTE) až pro deset mobilních zařízení. K dispozici je také Apple Car Play.

Služba ParkNow dovoluje snadno najít, rezervovat a zaplatit parkovací místa na ulicích i v patrových garážích bez nutnosti nosit s sebou hotovost. To může zásadně zkrátit čas nezbytný k nalezení volného místa, což jinak může představovat velmi zdlouhavý úkon a zanechávat zvýšenou stopu na životním prostředím. Ve voze integrovaný systém ParkNow je zpočátku dostupný v Německu, Rakousku a USA a bude postupně zaváděn na dalších trzích.

Nová služba On-Street Parking Information (OSPI) bude zprvu dostupná ve vybraných městech v Německu a USA s cílem vyřešit problém vozidel hledajících místa k zaparkování, která představují velkou část dopravní zátěže v centrech velkých měst.

OSPI funguje podobně jako Real Time Traffic Information System a využívá historických a aktuálních dat k vytvoření závěrů o pravděpodobnosti výskytu dostupných parkovacích míst na ulicích ve specifických zónách nebo v konkrétní části města.