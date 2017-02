Papír zůstává, kancelář bez papíru je nereálná

Od okamžiku, kdy britsko-americký vědec Frederick Wilfrid zabývající se vědou o informacích v roce 1978 poprvé předpověděl „kanceláře bez papíru“, uplynulo již 38 let. Realita současnosti je ale taková, že se i nadále tiskárny používají každodenně.

Podle nezávislého průzkumu provedeného mezi více než 2 400 zaměstnanci v regionu EMEA (Evropa, Střední východ, Afrika), který zadala společnost Epson Europe, považuje 76% respondentů tisk za důležitý, protože jim pomáhá pracovat efektivně, a převážná většina (75%) považuje „kancelář bez papíru za nereálnou“.

Na 77 % českých respondentů uvedlo, že považují tisk za klíčový pro fungování svého pracovního odvětví, přičemž prozradili, že tisknou v průměru 26 stránek denně. Nejoblíbenějšími položkami pro tisk jsou přitom smlouvy a faktury a za nimi těsně následují reporty a brožury.

„Z našeho průzkumu jasně vyplývá, že – navzdory našemu pokroku v digitalizaci a tomu, že téměř třetina podniků (28%) v současnosti dává přednost digitalizaci dokumentů před uchováváním papírových kopií záznamů – lidé stále rádi pracují s papírem a při určitých typech činností dávají před monitorem přednost tisku,“ uvedl Marcel Divín, Branch Office Manager Epson CZ&SK.

Způsob, jakým tisk využíváme, se mění. Téměř polovina výtisků se stává buď bezprostředně odpadem (21%) nebo je určeno ke krátkodobému použití (28%). To ovšem nevypovídá o nižší hodnotě tisku – téměř třetina zaměstnanců (30%) uvedla, že by se jejich produktivita snížila, kdyby nemohli tisknout – je to ovšem faktor, na který zaměstnanci myslí: 95% z nich se domnívá, že ochrana životního prostředí je důležitá.

„Skutečnost je taková, že společnosti potřebují tisk, aby jejich zaměstnanci mohli pracovat efektivně, ale když pečlivě zváží, jaké technologii dát přednost, mohou těžit z produktivity a zároveň také z ekologických výhod,“ zdůraznil Marcel Divín.