Philips uvádí novou LED televizi na trh

Novinka 7502 je po Oled TV Philips 55POS9002 druhou televizí značky, která nabízí nový obrazový engine P5 s výkonem vylepšeným o 50 % v porovnání s předchozím enginem Perfect Pixel Ultra HD. Panel má svítivost 400 Nit, takže televize splňuje kritéria pro certifikát HDR Premium ve formátu HDR10 i HLG.

P5 nabízí 25% nárůst zpracovávaných funkcí a současně 25% nárůst výpočetního výkonu k tomu, aby se celkově výkon zvedl o 50 % v porovnání se stávajícím Perfect Pixel Ultra HD Engine. Další systémovou integrací dochází ke snížení počtu čipů ze tří u Perfect Pixel Ultra HD systému na pouze jeden čip u P5. Snížení počtu čipů přináší rychlejší přenos dat spojený s lepším časováním a lepší kontrolou nad celou sekvencí zpracování.

P5 nabídne i nové funkce a vylepšení stávajících procesů ve čtyřech z pěti oblastí řízených procesní jednotkou: kvality zdroje signálu, ostrosti, barvy a kontrastu. V páté oblasti stávající funkce odhadu pohybu (Motion Estimation), zpracování obrazu (Perfect Motion) a řízení podsvícení jsou považovány za špičku na trhu.

Nový systém Smart Enhancement Bit převádí 8bitové video na 14bitové v oblastech, kde dochází k proužkování, což má za následek hladší přechody, ale bez ztráty detailu v jiných částech obrazu. Zlepšená kontrola MPEG také nabízí přesnější zjišťování kvality zpracovávaného signálu.

V oblasti zlepšení ostrosti je P5 Engine vybaven novým měřidlem detailů (Detail Meter) a novým obvodem pro zvýšení detailů (Detail Enhancer plus), vylepšeným měřičem ostrosti (Sharpness Meter). Detail Enhancer slouží k převzorkování jakéhokoli obsahu do ostřejšího obrazu Ultra HD. To má podle výrobce za následek viditelně jemnější obraz s jemnějšími linkami, většími a hlubšími detaily, kombinovanými s vytvořením ještě lepšího dojmu hloubky.

Model 7502 disponuje třístranným Ambilightem a je vybavený operační systémem Android TV v nejnovější verzi M, který umožňuje přehrávat obraz v kvalitě HDR z Netflixu a podobných internetových zdrojů. Operační systém využívá čtyřjádrového procesoru a 16 GB interní paměti, kterou lze rozšířit pomocí externího pevného disku.