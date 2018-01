Pouze 12 % zaměstnanců zná pravidla pro bezpečnost firemního IT

V průzkumu bylo dotazováno celkem 7 993 respondentů z řad zaměstnanců pracujících na plný úvazek. Otázky se týkaly pravidel a odpovědností v rámci firemní IT bezpečnosti. Výsledky odhalily, že se čtvrtina (24 %) zaměstnanců mylně domnívá, že v jejich firmě žádná taková pravidla vůbec neexistují. Navzdory této mylné představě jsou ale zaměstnanci přesvědčeni, že je IT ochrana firemních sítí kolektivní odpovědností. Myslí si to bezmála polovina z nich (49 %).

Jiný průzkum Kaspersky Lab zase odhalil, že viníkem kybernetického ohrožení firemních počítačů jsou často právě zaměstnanci. Podle reportu „Lidský faktor v IT bezpečnosti: Jak zaměstnanci vystavují firmy riziku zevnitř“ přispěla neopatrnost zaměstnanců k 46 % všech kybernetických incidentů, kterým firmy čelily v minulém roce.

V praxi tato zjištění představují velké riziko především pro menší firmy, které nemají odborníky zaměřené přímo na kybernetickou bezpečnost. Odpovědnost za tuto oblast je u nich rozdělena mezi všechny pracovníky.

Zanedbání základních postupů při změně hesla nebo instalace důležitých aktualizací může přitom ohrozit celou firmu. Podle zkušeností odborníků z Kaspersky Lab jsou u malých firem v případě kyberútoku nejvíce ohroženi top manažeři, HR a finanční specialisté, kteří mají přístup k nejcitlivějším firemním datům.