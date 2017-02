Při výběru EET by se měla zvážit i úroveň zabezpečení

Rizika jsou podle eet1 výrazně vyšší, než před jakými varovala nedávno Hospodářská komora (HK). Podle té hrozí řadě podnikatelů kvůli rychlému napojení na EET pokuty a bezpečnostní rizika, především sankce kvůli neplatným účtenkám podle zákona o účetnictví či za chybějící zákaznické displeje. HK též varovala před rizikem hackerského útoku na kasy a ztráty citlivých obchodních informací.

Jen necelé tři týdny zbývají do spuštění druhé vlny zavádění EET, která se týká maloobchodu a velkoobchodu. Přitom většina podnikatelů a firem stále neřeší, že od 1. prosince 2016 začal platit novelizovaný zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO), podle kterého hrozí za porušení povinností ochrany osobních údajů milionové sankce a trestní stíhání.

Dále, od května 2018, navíc začne platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation, GDPR), které tyto sankce zásadně zpřísňuje až na 20 milionů eur (nebo 4 % celkového celosvětového ročního obratu příslušné společnosti za předchozí účetní období).

„Tyto hrozby se týkají každého, kdo ochranu dat a osobních údajů podcení. Neznalostí zabezpečení kupovaného EET systému se podnikatelé vystavují neúměrnému riziku trestního stíhání,“ vysvětluje Klaus Hornitschek z eet1.

Uživatel podle něj nese plnou zodpovědnost za to, že ochrání data i jejich vkládání do systému nebo používaného zařízení před zneužitím.

„Je to podobné jako u platební karty, kdy si musí chránit PIN, měl by kartu používat s určitou opatrností a samozřejmě by měl pravidelně sledovat proběhlé transakce, zda mezi nimi není nějaká podvodná nebo podezřelá,“ dodává Jiří Berger, bezpečnostní expert eet1.