Průzkum Epson: Tiskárny jsou nejvýznamnějším nástrojem pro práci

Mezinárodní průzkum agentury Coleman Parkes Research odhalil zajímavá data zaměřená na pracovní prostředí a návyky zaměstnanců. Na pět set respondentů z Čech a ze Slovenska odpovídalo na otázky týkající se tiskáren, důvodů a frekvence jejich využívání, počtu vytisknutých stránek za den, ale také na otázky zaměřené na ochranu životního prostředí, a do jaké míry se této oblasti jejich firma věnuje.

„Průzkum ukázal, že dvě třetiny dotázaných Čechů používají tiskárnu každý den. Na Slovensku to pak bylo dokonce 81 % respondentů,“ uvádí Marcel Divín, Branch Office Manager společnosti Epson CZ & SK, která je zadavatelem průzkumu a patří mezi značky, které rozumí potřebám podniků. „Kuriozitou je, že Češi musí za tiskárnami docházet téměř o tři metry dál, než je světový průměr 9,4 metrů. Slováci mají k tiskárnám naopak více jak o 3 metry blíže, než zbytek světa,“ dodává Marcel Divín.

„Ukázalo se, že Češi vidí v inkoustovém tisku velký potenciál. Pro 46 % respondentů jsou inkoustové tiskárny uživatelsky přátelské, 43 % z nich je má spojeno s levnými náklady a 40 % si cení i lepší podpory produktů. Slováci jsou v tomto ohledu poněkud chladnější. Pouze pro 20 % dotázaných jsou inkoustové tiskárny uživatelsky přátelské a s nízkými náklady si je spojuje 37 %. Dle vědeckých prognóz je inkoust budoucností kancelářského tisku,“ uvádí Marcel Divín. Moderní inkoustové tiskárny ve srovnání s laserovou technologií rychlejší, ohleduplnější k životnímu prostředí, vyžadují nižší náklady na tisk a zároveň i méně nutných zásahů obsluhy. To dokazují nedávné průzkumy společnosti Epson.

Pravděpodobně nikoho nepřekvapí, že mezi nejčastější důvody tisku patří potřeba archivace dokumentů, sdílení textů s dalšími osobami a potřeba tisku nejrůznějších smluv, které zpravidla musí být písemné. Češi vytisknou průměrně 26 stran denně, Slováci o pět stran více, přičemž mají oba národy shodně okolo šesti tiskáren v jedné firmě.

Druhá část průzkumu, byla zaměřená na ochranu životního prostředí. 68 % dotázaných Slováků uvedlo, že mají na pracovištích nízkoenergetické osvětlení, za Čechy to uvedlo pouze 37 % respondentů. Dvě třetiny Slováků potom na pracovišti recyklují papír, v Čechách je to jen něco málo přes jednu třetinu.

„Slováci také recyklují nejrůznější IT hardware, a to každý druhý dotázaný. Zatímco z Čechů to uvedla pouze čtvrtina. Na druhou stranu se však obě země shodly v tom, že se za posledních dvanáct měsíců postoj jejich firmy k environmentálním otázkám výrazně změnil v pozitivním slova smyslu,“ dodává Marcel Divín.

Co se týče oblasti informačních technologií a jejich komplikací, nejvíce dokáže Slováky frustrovat pomalý systém, který znervózňuje každého druhého respondenta. Češi jsou o něco málo trpělivější a pomalý systém označilo za problém jen 37 % dotázaných. 42 % Slováků i Čechů se pak shoduje v tom, že největším problémem v souvislosti s tiskárnami je pro ně zaseknutý papír. „Kvůli problémům s tiskárnami a dalšími technologiemi ztratí Češi i Slováci okolo osmi minut denně,“ upřesňuje Marcel Divín.