Služba Atom oceněná jako IT produkt roku byla uvedena na trh

Nová služba Atom (Atom – Advanced Threat & Operations Monitoring) poskytuje nepřetržitý dohled IT prostředí, a to včetně monitoringu chování systémů s přímým dopadem na maximální bezpečnost. Je vhodná pro společnosti všech typů a velikostí, dostupná je v cloudu nebo on premise.

Atom umožňuje i doplnění a sestavení informací z jinak nesourodých světů Microsoft Windows nebo Linux a propojení těchto informací s HW (firewally, switche, teplotní, prachová a jiná čidla). Celé řešení zvládá až tisíce serverů a dokáže uchovávat data až do historie 730 dní. Zákazník získává pravidelný report a podle zvoleného plánu i návrh způsobu řešení možných incidentů. Služba je koncipována jako pay-as-you-go.

Zákazníci si můžou vybrat jednu ze čtyř variant, popř. lze mezi těmito variantami přecházet. Základní varianta je zcela zdarma, placená varianta začíná na 199 Kč/měsíc/server. V případě, že má zákazník zvláštní nároky na sledování prostředí, je také možné zvolit Atom Custom, ve které je celý Atom systém plně přizpůsoben požadavkům zákazníka.