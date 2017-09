Správu všech platforem koncových zařízení umožní novinka VMwaru

Workspace One s integrovaným řešením AirWatch, který umožňuje poskytování jednotného uživatelského prostředí, jeho správu a zabezpečení na všech platformách koncových zařízení, ukázal VMware.

Řešení je dostupné s ověřováním identity uživatelů a poskytuje uživatelský komfort a jednoduchost na úrovni spotřebitelských řešení a zároveň zabezpečení podnikové třídy. A pomocí technologie Horizon pro virtualizaci aplikací a desktopů rozšíří totožné prostředí a zabezpečení i na tradiční systémy Windows.

Firmy tak podle výrobce budou moci využít Workspace One jako jediné řešení pro komplexní správu koncových bodů (UEM) a sjednotit uživatelské prostředí na všech platformách pro koncová zařízení včetně systémů Windows, macOS, Chrome OS, iOS a Android.

Mimo to Workspace One nově obsahuje i rozhraní pro programování aplikací (API) od významných poskytovatelů platforem pro koncová zařízení.

Workspace One poskytuje koncovým uživatelům plně samoobslužné řešení, od zavádění nových zařízení do systému po produktivní využití. Zaměstnanec může dostat nový notebook a začít jej užívat během několika minut díky připojení do podnikových systémů ihned po prvním spuštění a samoobslužným aplikacím.

Tento nový přístup eliminuje složitý, nákladný a k chybám náchylný model správy desktopů a zvyšuje bezpečnost díky schopnosti prostřednictvím cloudu izolovat a aktualizovat libovolné zařízení v reálném čase. Stejný princip a bezpečnostní model nabízí řešení Workspace ONE i pro operační systémy Windows 10 a macOS.

Workspace ONE nabídne také distribuci softwaru založenou na cloudové technologii typu peer-to-peer (P2P) pro instalaci objemných aplikací na velký počet PC, která se nachází v různých lokalitách. Tím odpadá potřeba nákladných pobočkových serverů, které vyžadují samostatnou správu infrastruktury.

Virtuální desktopová infrastruktura Horizon 7 integrovaná s platformou VMware Cloud Foundation a řešením Dell EMC VDI Complete spolu s Horizon Apps navíc spojují správu výpočetních, úložných a síťových zdrojů a infrastruktury. Tím odpadá potřeba detailního plánování a podrobného přehledu o provozu jednotlivých prvků infrastruktury.

Spolu s cloudovou službou Horizon Cloud tak firmy mají k dispozici infrastrukturu pro lokální i cloudovou implementaci. Správu desktopů a aplikací Windows lze navíc automatizovat pomocí platformy VMware Just in Time Management Platform (JMP) a technologického preview, které technologie platformy JMP (Instant Clone, VMware App Volumes a User Environment Manager) integruje do jedné řídicí konzoly, což správu výrazně usnadňuje.

Novinkou je i Workspace One Intelligence, což je doplňková služba, která poskytuje ucelený přehled a umožňuje provádět automatizované úkony. Jejím smyslem je zrychlit plánování, zvýšit bezpečnost a zlepšit komfort pro uživatele. Integrované funkce pro nastavení a uplatňování pravidel zákazníkům umožní automatizovat činnosti, které zajistí ochranu a optimalizaci výkonu v reálném čase, což starší systémy neumožňují.