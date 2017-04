Stínové IT je trend a hlavní směr informačních technologií

Výzkum mezi 2000 pracovníky s rozhodovací pravomocí v oblasti IT a 2000 manažery obchodních a výrobních jednotek v podnicích z celého světa, mezi nimiž bylo i 60 z České republiky, zjistil, že tato decentralizace IT má jednoznačné obchodní přínosy: schopnost uvádět nové produkty a služby na trh rychleji (50 %), větší volnost při zavádění inovací (48 %) a lepší schopnost reagovat na vývoj podmínek na trhu (50 %).

Přínosy se projevují v oblasti dovedností pracovníků, přičemž respondenti se domnívají, že přesun vlastnictví technologií mimo IT do ostatních složek podniku zvyšuje spokojenost zaměstnanců (53 %) a pomáhá přilákat kvalitnější pracovníky (37 %).

Tento posun však s sebou nese také určitá rizika. Manažeři se shodují, že vede ke zdvojení výdajů na IT služby (42 %), nejednoznačnosti vlastnictví a odpovědnosti za IT (47 %) a pořizování nedostatečně bezpečných řešení (42 %). Decentralizace navíc probíhá proti vůli IT oddělení, z nichž většina si přeje větší centralizaci (63 %).

Manažeři IT se především domnívají, že hlavní funkce jako zabezpečení sítí a dodržování zákonných povinností (50 %), testování a vývoj aplikací (47 %) a služby soukromého cloudu (40 %) by měly zůstat pod jejich kontrolou.

„Pro mnoho podniků je transformace otázkou přežití, kdy značně variabilní ekonomické prostředí a radikální vývoj konkurence zásadně mění způsob, jakým fungují,“ říká Vladimír Střálka, ředitel české a slovenské pobočky společnosti VMware. „Řízení takové změny klade na podniky značné organizační nároky. Vzestup cloudu snadnou dostupností a přívětivým cenovým modelem demokratizoval IT, takže se nelze divit, že různá oddělení podniku tuto příležitost neváhají využít. Příliš často jsme však svědky toho, že využití takových prostředků zůstává bez kontroly a koordinace ze strany IT, což vede ke zvyšování nákladů, oslabování bezpečnosti a nejasnostem ohledně kompetencí a odpovědnosti.“

Ohledně vlastnictví inovačních iniciativ v podnicích se obchodní a výrobní manažeři shodují. Téměř dvě třetiny (60 %) se domnívají, že by IT mělo umožňovat inovační snahy, ale musí stanovovat strategický směr a nést odpovědnost za bezpečnost – což naznačuje, jaká je žádoucí rovnováha mezi funkcí centrálního IT z hlediska zachování kontroly a z hlediska podpory inovací v jiných částech podniku.

„Společnost Amadeus neustále inovuje, aby si naše produkty a řešení udržely náskok před konkurencí,“ říká Wolfgang Krips, výkonný viceprezident společnosti Amadeus globálně odpovědný za provoz. „Inovace provádí různé části naší společnosti a my se tomuto trendu musíme přizpůsobit, abychom dokázali i nadále udávat směr odvětví cestovního ruchu. Infrastruktura Cross-Cloud nám poskytuje přehled a možnost řízení různých pracovních zátěží na různých cloudových platformách – veřejných, soukromých i hybridních. Provozu dává kontrolu a obchodu svobodu inovovat.“

„Již dávno nejde o tzv. stínové IT – nyní je to hlavní směr IT,“ pokračuje Vladimír Střálka. „Proces decentralizace je realita, stimulovaná potřebou konat rychle, jak to vyžaduje dnešní obchodní prostředí – dosud jsme se nesetkali s takovou poptávkou po nových, okamžitě dostupných aplikacích, službách a způsobech práce. Vezmeme-li tyto změny na vědomí a přizpůsobíme se jim, IT si může zachovat klíčovou roli při jejich řízení. Nejnovější technologie či aplikace budou skutečně přispívat k digitální transformaci, pokud je bude možné umístit či přemístit do libovolného cloudu, kde budou snadno, rychle a bezpečně dostupné.“