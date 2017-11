U T-Mobilu můžete na Vánoce „ochutnat“ neomezený internet

Zajímavý posun v komunikaci udělal mobilní operátor T-Mobile. V minulosti tvrdil, že jeho mobilní služby jsou ideální pro sledování kvalitního videa. To samozřejmě není pravda, protože nastavené nízké datové limity vystačí jen na několik minut takového videa měsíčně.

Letošní Vánoce proto nabízí ochutnávku neomezeného internetu, aby se konečně opravdu dalo dívat na video na mobilu bez limitu.

Co tedy na Vánoce má?

Ode dneška jeho zákazníci například získají druhý telefon, nebo jiné chytré zařízení k vybraným telefonům za cenu jednoho telefonu, neomezený internet na jeden den v týdnu zdarma, kombinaci Pevného internetu a T-Mobile TV se slevou či bezplatnou Videotéku na dva měsíce. Pro majitele předplacených karet Twist připravil operátor nové datové balíčky a plyšáky jako odměnu za dobití.

Akce Dvě zařízení za cenu jednoho bude probíhat ve spolupráci se značkami Huawei (listopad) a Samsung (prosinec). Zákazníci, kteří si například pořídí u operátora telefon Huawei P10, a současně uzavřou či prodlouží smlouvu na libovolný hlasový tarif Mobil na 24 měsíců, získají nejen příspěvek na jeho nákup v rámci těchto tarifů (od 1 000 do 4 000 Kč podle konkrétního tarifu), ale také druhý telefon Huawei P9 Lite Mini, nebo chytré hodinky Talk Band 3 podle vlastního výběru. U telefonu Huawei P10 Lite budou mít zase na výběr mezi druhým telefonem Huawei Y 6 2017 a fitness náramkem Band 2 Pro. Obě zařízení bude možné pořídit také na splátky bez navýšení a v případě telefonů i pojistit. V prosinci bude nabídka pokračovat s jinými produkty.

Všichni rezidentní paušální zákazníci s hlasovým tarifem (kromě tarifu S námi sdílený) budou moci až do 31. 1. 2018 neomezeně datovat jeden den v týdnu zdarma. Stačí, když si tento den nastaví prostřednictvím mobilní aplikace Můj T-Mobile a to nejpozději do 31. 12. 2017. Jednou zadaný den již nelze do konce akce změnit. T-Mobile současně spouští nový datový balíček s neomezenými daty s platností 24 hodin od aktivace, který bude možné až do 31. 1. 2018 zakoupit za 99 Kč. Tento balíček platí i pro Twist.

T-Mobile dále zvýhodní kombinaci Pevného internetu s T-Mobile TV. Pokud si zákazník do 31. 12. pořídí tarif T-Mobile TV Mini současně s některým z tarifů Pevného internetu, získá měsíční slevu 49 Kč. Všichni uživatelé T-Mobile TV navíc dostanou Videotéku na dva měsíce zdarma – stávající od 1. 11. do 31. 12. 2017, noví dva měsíce od data aktivace během listopadu či prosince.

K Vánovcům dostanou „dárek“ také majitelé předplacených karet Twist. Za dobití částkou 500 Kč a vyšší obdrží jako dárek plyšového mazlíčka. Věrným zákazníkům, kteří Twist kartu používají už 5 let a více, nebo těm, kteří si dobijí přes aplikaci Můj T-Mobile, stačí pro získání plyšáka dobít aspoň 300 Kč.