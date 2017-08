Vyzkoušeli jsme: Honor 9

Čínská značka mobilních telefonů Honor, vtrhla nejen na český trh jako uragán. Vsadila na dokonalé provedení, maximální nabídku funkcí a více než příznivou cenu. Funguje to.

Model 9 je v tuto chvíli vrchol nabídky značky Honor. Telefon s 5,15“ FHD displejem má duální fotoaparát (12MPx RGB snímač a monochromatický 20MPx), LTE, podporu duální SIM karet, čtečku otisků prstů, NFC, IR port pro dálkové ovládání, kompas, GPS, Glonass, BDS, gyroskop, rychlonabíjení, videa natáčí až do rozlišení 4K.

Výkon zajišťuje 4GB operační paměť, kterou doplňuje 64GB interní paměť a osmijádrový procesor Kirin 960. Smartphone běží na Androidu 7.0 Nougat s nadstavbou uživatelského rozhraní EMUI 5.1.

Na rozdíl od předchozích modelů má Honor 9 (pro mne bohužel), čtečku otisků prstů na přední straně mobilu pod displejem. Na druhou stranu to výrobce alespoň kompenzoval tím, že čtečka zvládá pracovat zároveň s gesty a nejsou tak potřeba speciální navigační klávesy na displeji.

Díky rozumnému softwarovému řízení spotřeby a poměrně výkonné baterii (kapacita 3200 mAh), vydrží Honor 9 fungovat bez nabíjení dlouho. Pokud potřebujete baterii oživit, pak musíte sáhnout po kabelu s USB-C konektorem. Ten sice zatím není příliš rozšířený, ale je to jednoznačně lepší řešení než microUSB. Je jedno, kterou stranou ho do telefonu zastrčíte, a navíc je takový kabel univerzální pro další zařízení.

Pozitivní je, že už i Honor, resp. Huawei mají vlastní aplikaci pro přenos dat mezi dvěma smartphony. Přecházíte-li tedy z jiného androida, stačí stáhnout aplikaci do obou telefonů a veškerá data se přenesou do nového stroje. A to dokonce i u některých aplikací, což v jiných případech nebývá úplně zvykem.

Nebývá také zvykem, aby byl v prodejním balení rovnou i ochranný kryt. Tentokrát z průhledného materiálu, vhodný jako provizorní, než si pořídíte pořádnou funkční ochranu.

Za nás je to kvalitní telefon za stále rozumnou cenu.