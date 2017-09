Vyzkoušeli jsme: Outdoorová kamera Niceboy Vega 5

Nebudeme si nic nalhávat, všechny outdoorové kamerky se bezostyšně inspirují u GoPro a soupeří s ním prakticky jen cenou nebo paletou příslušenství. Ač se to zdá k nevíře i při kopírování se toho však dá dost zkazit. Což se ale netýká zrovna tohoto modelu Vega 5 značky Niceboy.

Povedený přístroj, který zaujme především dvěma věcmi – cena a příslušenství. Cena je slušně pod šest tisíc korun a nabídka příslušenství už přímo v prodejním balení je více než široká. Prostě za ty peníze dostanete hodně muziky, nebo tedy spíše videa.

V krabici kromě samotné kamery najdete téměř veškeré příslušenství, které budete potřebovat, včetně praktického dálkového ovladače. Zejména mám ale na mysli nejrůznější držáky, kryty, úchyty. Vlastně jediné, co mi chybí, je náhradní baterie a externí nabíječka. Jinak tu ale získáte vodotěsný obal plus navíc dvířka s průduchy pro lepší chlazení a záznam zvuku, úchyt na řídítka, úchyt na pásek, několik různých úchytů pro připojení obalu a držáku k dalšímu příslušenství, dva nalepovací úchyty, čtyři popruhy na přichycení (dva se suchým a zipem a dva se zadrhovákem) a jistící lanka.

Niceboy si inspirací z GoPro hlavu nedělá, takže veškeré příslušenství je vzájemně kompatibilní, což oceníte třeba v případě, že na lyžařské helmě už máte přilepený držák na GoPro.

Díky široké paletě příslušenství a širokoúhlému objektivu lze kameru použít při téměř libovolné venkovní aktivitě od plavání, potápění, cyklistiky přes lezení po skalách až třeba po jízdu autem (tady využijete možnost natáčení smyčky).

A teď to hlavní – jak to fotí a filmuje. Kamera používá sensor Sony IMX117 a za mne filmování absolutně bez připomínek, 4k obraz jede rychlostí 30 snímků za vteřinu, FullHD pak čtyřikrát rychleji. Bonusem je elektronická stabilizace obrazu. Fotografie jsou malinko slabší, ale nikdo zase nečeká, že z toho polezou fotografie jako ze zrcadlovky.

Malinké zklamání je z baterie, která vydrží točit tak zhruba 90 minut, zasloužila by si větší výdrž. Výměnou za to je ale zase kamera – obzvlášť bez vodotěsného krytu - lehoučká. Těžko říct, co je lepší.

Za nás je kamera velmi v pořádku. Ať už na dovolenou pro dokumentování vodních hrátek, cyklistického výletu nebo třeba každodenního ježdění autem.