Vyzkoušeli jsme: Tichý parťák do letadla

K sluchátkám jsem zpočátku přistupoval poměrně skepticky, protože dosavadní zkušenosti se sluchátky s aktivním potlačováním hluku nebyly zrovna pozitivní. Ale nedůvěra so rozplynula poměrně brzy, jen co jsem vyřešil problémy s bezdrátovým párováním sluchátek s telefonem.

Coby testovací sluchátka už měla uloženo v paměti několik profilů a další nešel přidat, musel jsem tedy projít manuál a jeden z párovaných přístrojů odstranit. Pak už to byla jedna báseň – je tu i NFC, právě pro rychlé párování.

Sluchátka se dovedou připojit tedy buď přes bluetooth nebo kabelem. Bezdrát je komfortnější, ale nemusíte se bát, že by nějak extrémně omezoval výdrž baterie. Sluchátka v módu aktivního potlačení hluku a na bluetooth bezproblémů vydrží hrát a tišit hluk leteckých motorů celou cestu přes oceán i se dvěma přestupy. Čili je to naprosto v pořádku. Zajímavé je, jak rychle člověk hluku letadla se sluchátky odvykne. I přes aktivní noise cancelling je lidská řeč při troše soustředění slyšet, tak nejste úplně odříznuti od světa.

Sluchátka se příjemně nosí, nejsou nijak těžká, hlava mne z nich za celou zaoceánskou cestu nerozbolela. A skořepinové sluchátka mají nezanedbatelnou výhodu – neucpou při startu či přistání zvukovod, takže představují mnohem menší zdravotní riziko než „pecky“. Na druhou stranu i když jdou složit do kompatknáho tvaru, zaberou v zavazadle hodně prostoru.

Samozřejmě lze sluchátka používat i po staru tedy s kabelem a bez potlačování hluku. O mikrofonu zabudovaném do sluchátek snad ani není potřeba hovořit. Je tam.

Jsou to prostě vynikající sluchátka a za patřičnou cenu. Ta se aktuálně pohybuje kolem 10 tisíc korun. Cena je to vysoká, ale musím se přiznat, že to je věc, nad jejímž pořízením opravdu přemýšlím.