Z roamingu překvapený T-Mobile

Desetiletí nás tuzemští operátoři dusili a stále vlastně ještě dusí nekřesťanskými cenami za mobilní služby. A to nemluvě o roamingových cenách. Díky zásahu Evropské komise je s nehoráznými cenami za roaming – alespoň v EU – konec.

A mobilní operátor T-Mobile je překvapený, že „zákazníci v porovnání s loňskem volali o prázdninách v zemích EU skoro třikrát více a datovali téměř desetkrát více.“

Nechápu, jak může firmu překvapit, když klienty dlouhé roky dusila a nyní konečně můžou v EU svobodně používat mobil (samozřejmě stále v rámci předražených národních tarifů, které jsou spíše k pláči než k úsměvu), že to zákazníci skutečně dělají. To by jeden opravdu nečekal.

Mimochodem, Češi, stejně jako v minulých letech, využívali v létě roamingové mobilní služby nejčastěji na Slovensku, v Německu a v Rakousku. Podle operátora ale především proto, že tudy projížděli při cestě do turistických destinací v jižní a jihovýchodní Evropě. Na dalších místech pomyslného žebříčku TOP 10 spotřeby mobilních služeb v roamingu se umístilo Chorvatsko, Polsko, Itálie, Francie, Řecko, Maďarsko a Španělsko.