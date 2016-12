Chytré stroje se začnou nasazovat ve velkém už za pět let

Konzultační a realizační služby související s chytrými stroji a umělou inteligencí navíc budou za pět let představovat trh o velikosti 725 miliard korun – čtyřiašedesátkrát víc než v letošním roce.

„Využívání chytrých strojů v podnicích může znamenat zásadní proměnu a průlom. Chytré stroje dramaticky mění to, jak se v organizacích pracuje a jak je vytvářena přidaná hodnota. Počínaje dynamickým naceňováním a detekcí podvodů až po prediktivní dohled a oblast robotiky lze je využít ve všech odvětvích,“ říká Susan Tanová, viceprezidentka pro výzkum v Gartneru.

Pro poskytovatele služeb podle ní představují chytré stroje příležitosti, jak firmám pomáhat hodnotit, vybírat, nasazovat, měnit a přizpůsobovat schopnosti a znalosti zaměstnanců. Pro IT a oblast obchodních procesů jsou tu příležitosti, jak chytré stroje úspěšně nasadit pro zefektivnění byznysu.

V souvislosti s nástupem těchto technologií se objeví také řada nových příležitostí v oblasti poradenství a systémových integračních služeb – počínaje tím, jak se podniky mohou vyznat v záplavě zpráv až po návrh strategie a tréninku samotných chytrých strojů, jejich nasazování

a integrace i dalšího rozvoje a zdokonalování.

Analytici předpovídají, že celkový objem celosvětových výdajů v této oblasti poroste ze 451 milionů dolarů v letošním roce (2016) na bezmála 29 miliard dolarů v roce 2021 (tedy na čtyřiašedesátinásobek během pěti let).

Jednotlivé technologie ve sféře chytrých strojů se budou prosazovat odlišným tempem – většina chytrých technologií začne být běžně nasazována mezi lety 2020 a 2025.

Investice podniků do chytrých strojů pak budou rozloženy do více než desítky let – trh konzultačních a integračních služeb pro tuto oblast tak bude existovat v delším horizontu.

„S postupem času se budou obchodní příležitosti v oblasti poradenství a implementací vznikající u řady zákazníků zmenšovat s tím, jak budou díky větším zkušenostem klesat náklady a čas potřebný na zavádění chytrých strojů,“ vysvětluje Tanová a dodává, že v delším horizontu

(asi 10 let) se chytré stroje stanou nedílnou součástí nástrojů poskytovatelů konzultačních a integračních služeb a budou zakomponovány do dalších generací softwarových řešení.





Globální trh konzultačních a integračních (implementačních) služeb pro oblast chytrých strojů (miliony dolarů)

Typ služby 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Konzultace 360 1 648 3 616 5 726 7 712 8 688 Integrace / implementace 90 706 2 411 5 726 11 568 20 273 Celkem 451 2 354 6 027 11 453 19 280 28 961

Zdroj: Gartner, prosinec 2016