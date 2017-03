Cokoliv sdílíte, může být a bude použito proti vám

Pár dní stará kauza Wikileaks vs CIA vzbudila pozdvižení a nejistotu, zda zpravodajská agentura nemůže sledovat taky nás. Jak už to ale v podobných případech bývá, panika je poněkud přehnaná, přiživená senzacechtivými médii. Kauza připomněla především to, co všichni víme, a totiž, že jakékoliv zařízení s kamerou, mikrofonem nebo IP adresou může být hacknuto. Otázka je – bude CIA sledovat i nás? Šance, že ano, se blíží nule. A pokud se tak skutečně stane, pravděpodobně to na náš život nebude mít žádný vliv.

Čímž netvrdíme, že se není třeba chovat obezřetně. Ano, používejte šifrovanou komunikaci, nerozklikávejte odkazy z pochybných e-mailů a klidně si po vzoru Marka Zuckerberga přelepte kameru na notebooku izolepou. Vaše protiopatření by však měla odpovídat spíš tomu, co se může pravděpodobně skutečně stát, než tomu, co hrozí teoreticky. Takže ano, zkuste se vyhnout tomu, aby se do vašeho počítače někdo naboural, ale mnohem větší pozornost věnujte například tomu, co píšete na sociálních sítích. Tam se totiž vystavujete skutečnému riziku.

Nesdílíte nežádoucí příspěvky?

Americká vláda loni po vybraných žadatelích o vízum žačala požadovat jejich účty na sociálních sítích, aby mohla prověřit možné vazby na teroristické organizace. Posledních pár týdnů tuhle praxi vykonávají celní a bezpečnostní pracovníci přímo při vstupu do země. Nezajímají je přitom jen veřejné příspěvky, ale i ty soukromé a opatření by se mělo v budoucnu rozšířit nejen na sociální sítě, ale internet jako takový. Vláda už má na stole dokonce návrh, aby takto lustrováni byli nejen občané muslimských zemí, ale také Číňané. Chce zkrátka dle aktivity na internetu určovat, kdo je důvěryhodný a kdo nikoliv a je pravděpodobné, že tento trend najde uplatnění i v jiných zemích.

Nejde však jen o cestování. Aktivitu na sociálních sítích u zájemců o studium prověřuje až polovina vysokých škol a mezi pojišťovnami najdeme takové, které na Facebooku pátrají po stopách o tom, zda jejich budoucí klienti nežijí až příliš riskantní život, který by se jim ve finále mohl prodražit. U zaměstnavatelů se množství těch, kteří na sociálních sítích prověřují své potenciální budoucí zaměstnance, dostává k 60 %, přičemž stávající zaměstnance takto pravidelně kontroluje víc než 40 % nadřízených, z nichž každý čtvrtý v průzkumu přiznal, že na sociální síti už našel něco, co ho přimělo zaměstnance pokárat nebo rovnou vyhodit. Přesto to je nic proti tomu, co nás v tomto ohledu nejspíš ještě čeká.

Sociální sítě o vás řeknou víc, než si myslíte

Vaše příspěvky na sociálních sítích jsou skutečně pomyslným oknem do vaší duše. Tak například: Facebook před pár dny spustil AI nástroj schopný analyzovat, zda lidé nemají sebevraždené sklony, stránka www.wefeel.csiro.au pro změnu detektuje kolektivní náladu ve společnosti na základě příspěvků na Twitteru. A není pochyb nad tím, že z analýzy sociálních sítí a prodeje těchto dat se stane velký byznys.

Čínská vláda už dokonce zkušebně spustila projekt Social Credit System, jehož cílem je „oznámkovat“ každého občana právě na základě těchto analýz, ke kterým přičítá ještě trestní záznamy a také finanční aktivitu dotyčných. Výsledná známka má následně určit lidem jejich práva, privilegia a možnosti v nejrůznějších oblastech života. A byť je projekt teprve v plenkách, vláda už na jeho základě zakázala létat či cestovat vysokorychlostními vlaky skoro sedmi milionům lidí, jež údajně včas neplatí své dluhy. Význam sociálních médií je přitom alarmující. Chcete zlepšit známku? Pochvalte na sociálních sítích vládu. Zastáváte se Tibetu? Šup s celkovým skóre dolů...

Západní způsob kontroly populace skrz sociální média je sice víc postaven na svobodě, ovšem i tak vám může pěkně zkomplikovat život. Už dnes jsou vyvíjeny aplikace schopné z vašich účtů stáhnout veškerá data a příspěvky a následně vás „zaškatulkovat“, přičemž přesnost této charakterizace poroste s rozvojem umělé inteligence. V nedaleké budoucnosti tak bude výsledkem vašich aktivit na sociálních sítích (a internetu obecně) složka, která může hrát význam při vaší žádosti o vízum, půjčku, práci a tak dále. A co je nejhorší? Že o tom ani nemusíte vědět.

Takže ano, CIA se vám může nabourat do vaší chytré televize, pravděpodobně to ale neudělá. Daleko větší hrozbu představují sociální média. Protože cokoliv na nich sdílíte, může být a bude použito proti vám.