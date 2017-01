Deset spotřebitelských trendů pro rok 2017

Řidiči automobilů nemusejí v budoucnu vůbec existovat. Jeden ze čtyř chodců by se cítil bezpečněji při přecházení ulice, kdyby všechna vozidla byla autonomní a 65 % ze všech dotazovaných by autonomní auta ráda vlastnila.

Více než polovina zkoumaných již používá nouzové poplachy, sledování nebo různá upozornění na svých chytrých telefonech. Z těch, kteří tvrdí, že se díky svému smartphonu cítí bezpečněji, tak tři z pěti si dovolují jít do většího rizika, protože spoléhají na svůj chytrý telefon.

Více než polovina lidí by chtěla využít brýle s rozšířenou realitou k osvětlení tmavého prostředí a ke zdůraznění nebezpečí. Více než jeden ze tří by také rád upravil rušivé prvky kolem nich.

Dva z pěti pokročilých uživatelů internetu chtějí používat pouze šifrované služby, nicméně lidé jsou ve svých názorech rozděleni. Téměř polovina by chtěla mít jen přiměřeně kvalitní soukromí napříč všemi službami, a více než jeden ze tří věří, že soukromí již neexistuje.

Více než dva z pěti pokročilých uživatelů internetu chtějí získat všechny své výrobky od pěti největších IT společností. Tři ze čtyř věří, že k tomuto dojde již do pěti let.