Díky umělé inteligenci se z práce kvalifikovaných specialistů stane běžně dostupná služba

CIO a ředitelé IT budou podle Gartneru hrát jednu z hlavních rolí při přípravě firem na dopady, které bude mít umělá inteligence (AI, Artificial Intelligence) na obchodní strategii a zaměstnanost. Společnost Gartner předpokládá, že do roku 2022 by mohly chytré stroje a roboti nahradit i školené specialisty v oblastech jako je zdravotnictví, právní věda či IT.

„Ekonomika AI a strojového učení povede k tomu, že se řada úkolů prováděných dnes profesionály stane nízkonákladovou položkou,“ říká viceprezident společnosti Gartner Stephen Prentice. „Dopad AI na různá odvětví přinutí organizace přizpůsobit své obchodní strategie. S tím, jak AI promění komplexní práci na měřenou službu, za kterou lze platit podobně jako za elektřinu, se řada vysoce konkurenčních odvětví s tradičně vysokými maržemi postupně začne podobat utilitám.“

Dopad AI na podnik bude záviset na odvětví, v němž působí, na jeho obchodním a organizačním modelu a konečně i na zákaznících. Stephen Prentice uvádí příklad právníků, kteří prochází dlouhým a nákladným vzděláváním a praxí. Organizace, která si právníky najímá, tak znovu a znovu musí nastavit plat a odměny, které tomu odpovídají. Na druhou stranu chytrý stroj, který nahradí právníka, je sice také třeba dlouho a nákladně trénovat. Nicméně jakmile je vyškolen první, podnik může přidat libovolný počet dalších s minimálními dodatečnými náklady.

Dalším odvětvím, kde by mohly být automatizovány úlohy jako je zpracování úvěrů nebo pojistných událostí, jsou finanční služby. Přestože AI v některých případech negativně ovlivní zaměstnanost, pro řadu oblastí bude přínosem, neboť poté, co díky ní a automatizaci budou vyřešeny rutinní a opakované úlohy, zbude zaměstnancům více času na zvyšování kvality služeb, zvládání složitějších úkolů, případně umožní snížit úroveň stresu v některých zvlášť náročných prostředích.

„AI a lidé se nakonec jednoznačně odliší,“ říká Steven Prentice. „AI je nejúspěšnější při řešení úkolů, které jsou jasně definované a ohraničené, zatímco lidé skvěle zvládají určování problémů, které je třeba řešit, mají širokou škálu znalostí a dovedností a mohou při práci volit různé postupy. Jsou velmi dobří v oblasti spolupráce a v případě změny se dokáží rychle přizpůsobit.“

CIO a ředitelé IT by měli vytvořit pětiletou vizi - plán, jak dosáhnout správné rovnováhy AI a lidských dovedností. Příliš mnoho automatizace řízené AI může vést k tomu, že se podnik stane méně flexibilním a méně schopným se přizpůsobit konkurenčnímu prostředí. Tento postup také pomůže zaměstnancům vysvětlit, kde a jak bude v organizaci používána AI.

AI dříve či později nahradí řadu rutinních funkcí v samotném IT oddělení – zejména v oblastech provozu jako jsou správa systémů, uživatelská podpora, projektové řízení a aplikační podpora. Některá místa zcela zmizí, ale AI zároveň pomůže vyřešit nedostatek některých specializací – IT jako celek se tak bude moci zaměřit na kreativnější práci, která podniku pomůže se na trhu odlišit.