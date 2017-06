Do roku 2022 přibude v mobilních sítích denně milion uživatelů

Během následujících šesti letech přibude do mobilních širokopásmových sítí téměř 2,6 miliardy nových účastníků – tj. dost na to, aby zaplnili fotbalový stadion evropského šampionátu s kapacitou 50 000 osob dvacetkrát denně. Stejný počet lidí, tj. jeden milion, vítal na náměstí Times Square v New Yorku Nový rok 2017.

Nejnovější souhrn statistik o nárůstu počtu mobilních připojení a datového provozu v mobilních sítích je uveden v červnovém vydání zprávy Ericsson Mobility Report. Výsledky ukazují nejvyšší meziroční růst objemu mobilních dat na celém světě od roku 2013, zejména v důsledku masivního růstu objemu dat v Indii, a zdůrazňuje zásadní potřebu mobilních dat.

Za podstatnou částí objemu datového provozu je používání smartphonů a snadný přístup k mobilním internetovým službám. Společnost Ericsson analyzuje „mobilní datový provoz ve smartphonech“ v rámci „mobilního datové provozu“ s cílem jasněji znázornit tento trend. Do konce roku 2022 se celkový mobilní datový provoz smartphonů zvýší devětkrát a dosáhne 66 exabajtů (EB) za měsíc.

Niklas Heuveldop, hlavní stratég a ředitel pro technologie ve společnosti Ericsson, říká: „Na základě měření, provedených ve stovkách mobilních sítí, zpráva Ericsson Mobility Report skutečně ilustruje obrovský růst v tomto odvětví. Počet připojení ve 4G sítích se zvyšuje rychleji než kdykoliv předtím, přírůstek volání přes datové přenosy v sítích LTE (Voice over LTE - VoLTE) se zrychluje a celkový růst provozu dosáhl úrovně, jakou jsme neviděli od roku 2013.“

Co se týče trendů v průmyslu, správa Mobility Report zmiňuje Internet pro všechny (Internet for All), masivní pokrytí IoT (Internet věcí) ve městech a dálkové ovládání vozidel s 5G.

V roce 2018 LTE (4G) na základě počtu připojení překoná GSM jako nejrozšířenější přístupovou technologii. Rychlost, s jakou se tato technologie rozvinula a byla přijata, je bezprecedentní. Během pěti let se LTE podařilo pokrýt 2,5 miliardy lidí, ve srovnání s osmi lety v případě WCDMA / HSPA (3G). Jen v prvním čtvrtletí letošního roku přibylo 250 milionů nových LTE připojení.

Hnací silou rozvoje LTE je požadavek na zlepšení uživatelských zkušeností a rychlejší síť, zavádění 5G však bude také motivováno potřebou rozšířených možností mobilního širokopásmového připojení, jakož i průmyslových řešení pro efektivnost a automatizaci. 5G bude sítí podporující rozmanité případy použití. Předpokládá se, že do roku 2022 bude aktivních více než půl miliardy 5G připojení, přičemž do tohoto počtu nejsou zahrnuty připojení pro IoT. Očekává se, že 5G pokryje do konce roku 2022 přibližně 15 procent světové populace.