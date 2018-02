Firmám se nedaří zamezit zneužívání zranitelností

Hlavní bezpečnostní hrozbou je i nadále ransomware, a to doslova po celém světě. Celých 54 % dotázaných organizací se během loňského roku s útokem tohoto typu setkalo a dalších 31 % očekává, že ani je ransomware někdy v budoucnu nemine. Průměrně musela každá organizace, kterou ransomware napadl, čelit dvěma samostatným útokům.

„Ransomware není blesk, klidně na jednu organizaci může udeřit opakovaně. Každou půl hodinu se objeví čtyři nové odlišné rodiny ransomware. Důvodem je snaha počítačových zločinců o to, aby alespoň jedna varianta unikla bezpečnostním opatřením a útok byl z jejich pohledu úspěšný,“ říká Dan Schiappa, senior viceprezident a produktový ředitel společnosti Sophos.

„Pokud nemohou IT správci své systémy po útocích stoprocentně od ransomware nebo jiných hrozeb vyčistit, jsou jejich organizace velmi náchylné k opětovné nákaze. A nikdo si tak nemůže být jistý, že se zrovna jejich firma budoucím útokům ubrání. Aby počítačoví zločinci uspěli, využívají stále nové a nové způsoby útoku – ať již jde o směsici ransomware v rámci jediné ofenzivní kampaně, zneužití příležitostí ke vzdálenému přístupu, infikování serverů nebo zablokování bezpečnostního software.“

Houževnaté metody útoků v kombinaci s rostoucí oblibou ransomware jako služby (RaaS, Ransomware-as-a-Service), stále komplexnějšími hrozbami a znovuoživením zájmu o počítačové červy jako WannaCry nebo NotPetya vedou k tomu, že firmy musí svoji bezpečnostní strategii zásadně vylepšit. Více než 77 % organizací bylo v okamžiku útoku ransomware pod ochranou nejnovějších mechanismů pro bezpečnost koncových bodů, což potvrzuje, že v boji s dnešními hrozbami již tradiční techniky pro ochranu koncových zařízení a uživatelů nestačí.

„Organizace všech velikostí vstoupily do roku 2018 bez dostatečné ochrany před ransomware, a to i přes značnou mezinárodní medializaci, která se loni tomuto typu hrozby dostala,“ pokračuje Dan Schiappa.

Útok ransomware stál v loňském roce každou postiženou organizaci průměrně 133 000 amerických dolarů. To je více než jakékoli výkupné a zahrnuje náklady spojené s nedostupností systémů, výdaje za lidské zdroje, cenu zařízení a síťové infrastruktury i hodnotu ztracených obchodních příležitostí. Pět procent respondentů dokonce uvedlo, že jejich celkové náklady spojené s útokem ransomware byly mezi 1,3 až 6,6 miliony dolarů.

Odborníci na informační technologie musí pochopit, jak počítačoví zločinci zranitelnosti zneužívají a získávají tak přístup do firemních systémů, který jim umožňuje krást data, provádět distribuované útoky zaměřené na odřeknutí služby nebo přímo v prostředí webového prohlížeče těžit kryptoměny (tzv. cryptomining).

Bohužel průzkum společnosti Sophos ukazuje značné nepochopení toho, o co vlastně v případě technologií pro boj se zneužíváním zranitelností jde – celých 69 % respondentů neumělo přesně popsat, co takový bezpečnostní software dělá. S ohledem na takto vysokou míru nejasností již nepřekvapí, že 54 % organizací žádnou technologii pro boj se zneužíváním zranitelností vůbec nemá. Výsledky tak naznačují i to, že značná část organizací žije ve falešné představě o své vlastní ochraně pomocí tradičních bezpečnostních mechanismů, přestože jsou ve skutečnosti vystaveni obrovskému riziku.

„Malé povědomí a nedostatečná ochrana proti zneužívání zranitelností jsou alarmující, a to i s ohledem na znovuoživení zájmu kybernetických zločinců právě o tento typ hrozeb. Před pěti, šesti lety se objevoval jeden útok zneužívající zranitelností za rok, ale loňský rok zaregistrovala globální síť pro zkoumání hrozeb SophosLabs zneužití hned pěti nových zranitelností kancelářského balíku Office,“ vysvětluje Dan Schiappa.

„Za situace, kdy se kybernetičtí zločinci opírají o známé i dosud nezveřejněné zranitelnosti a organizace nemá příliš kvalitní ochranu, bezpečnostní rizika dramaticky narůstají.“

Útoky zneužívající zranitelnosti existují již řadu let, ale zatím šlo o prominentní hrozby, které mnohdy zůstávaly neodhalené řadu měsíců či dokonce let. Jakmile jsou počítačoví zločinci uvnitř systému, využijí komplexní malware, který se může ukrýt v paměti nebo maskovat sám sebe. V mnoha případech tak firmy ani neví, že se staly obětí útoku. Zpravidla to zjistí až ve chvíli, kdy se jejich ukradená data objeví na tzv. temném webu (z anglického Dark Web).