GDPR firmy mate, více než třetina ale hodlá šifrovat data

Téměř 78 procent osob s rozhodovacími pravomocemi v oblasti IT buď postrádalo informace o dopadech regulace na jejich organizaci, nebo si jich nebyly zcela vědomy. Ovšem šifrování dat, které je doporučeno jako jeden z nástrojů pro vyhovění požadavků plynoucích z GDPR, považuje podle průzkumu za žádoucí pouze každá třetí společnost.

„Celkem 63 procent potvrzených průniků k citlivým datům je přičítáno krádeži nebo prolomení hesla, což naznačuje kritickou potřebu dodatečného nebo alternativního autentizačního zajištění. Anonymizace dat je jednou z cest, další je šifrování. Obě možnosti mají svá pro i proti. Šifrování sice tento problém řeší, ale – alespoň donedávna – bylo vnímáno jako příliš složité a nákladné na to, aby je mohly používat malé a střední firmy,“ uvádí ve zprávě o výsledcích průzkumu vedoucí výzkumu společnosti IDC Mark Child. „Ochrana zákazníků a partnerů je samozřejmě klíčová pro úspěch a přežití jakéhokoli subjektu, nicméně firmy si stále více uvědomují i obchodní hodnotu svých dat a toho, že musí splňovat stále přísnější právní rámce, protože pokud by tak nečinily, vystavily by se sankcím,“ dodal Child.

Přesto není toto nařízení EU mezi firmami stále ještě příliš dobře chápáno. Z těch, co mají ponětí o GDPR, jich 20 procent uvedlo, že jsou s tímto nařízením již nyní plně kompatibilní. Celých 59 procent firem deklarovalo, že na tom pracuje a 21 procent přiznalo, že na GDPR nejsou vůbec připraveny. Průzkum IDC proběhl během 4. čtvrtletí 2016 mezi IT profesionály ve více než 700 firmách v České republice, Německu, Itálii, Nizozemsku, Slovensku, Španělsku a Spojeném království.

Dalším zajímavým zjištěním IDC je přístup malých a středních firem v EU k šifrování.

„Mnohé organizace uznávají, že jejich stávající antivirové programy neposkytují dostatečnou ochranu před aktuálními hrozbami, a polovina respondentů uváděla tento problém jako jeden z hlavních úkolů pro nejbližší budoucnost – buď posílením ochrany, nebo alespoň její aktualizací,“ uvedl Mark Child z IDC. Šifrování, které je uvedeno jako jedna z variant vyhovění požadavků plynoucích z nařízení GDPR, je žádoucí podle 36 procent respondentů.

„Eset je jednou ze společností, která dokáže řešit otázku šifrování velice rychle, naše šifrovací řešení DESlock poskytuje firmám záruku, že splní požadavky EU,“ říká Pavol Balaj, vedoucí oddělení Business Developmentu ve společnosit Eset pro region EMEA, který výsledky průzkumu prezentoval během veletrhu Mobile World Congress v Barceloně.