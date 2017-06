Internet v roce 2021: 4,6 miliardy uživatelů a 3,1 milionů DDoS útoků

Studie Cisco Visual Networking Index (VNI) již 12 let pravidelně mapuje globální datový provoz. Aktuální studie se zaměřila na předpokládaný vývoj mezi lety 2016 a 2021 a předpovídá široké dopady, které bude mít na internet postupující digitální transformace. Právě ta bude hlavní příčinou strmě rostoucího počtu připojení pro komunikaci strojů (M2M).

Nejrychleji digitalizovaným odvětvím se podle odhadů Cisco stane zdravotnictví, což bude souviset s rozvojem zdravotních monitorů, dávkovačů léků a s připojením tzv. first responderů (nárůst o 30 % ročně). Druhou nejrychleji rostoucí oblastí se stane odvětví propojených vozidel a aplikací pro chytrá města (nárůst o 29 % ročně).

„Touto studií otevíráme okno do budoucnosti internetu. Skrz ně můžeme nahlédnout do světa, kde je každodenní realitou vzájemná komunikace mezi miliardami strojů a zařízení, ale kde drtivou většinu obsahu budou stále spotřebovávat lidé. Můžeme se těšit na boom zábavních vychytávek jako jsou rozšířená a virtuální realita, většina domácností si bude užívat možností 4K televizí. Více lidí si bude vybírat obsah na míru prostřednictvím internetového vysílání. S tím porostou jejich nároky na rychlost a kvalitu připojení, a technologické firmy i poskytovatelé služeb se na to musí připravit,“ říká Michal Stachník, generální ředitel Cisco ČR.

Již dnes tvoří video většinu internetového provozu, v roce 2016 představovalo 67 %. Trend růstu bude pokračovat a v roce 2021 dosáhne tento poměr 80 %. Na tento nárůst bude mít velký vliv rozvoj nových médií, která využívají přímého přenosu, například streamovací televize, streaming jednotlivých uživatelů či sociální sítě. Přímé přenosy vzrostou mezi lety 2016 a 2021 15krát a budou tvořit 13 % veškerého přenosu videa. Podobný boom zažije i virtuální a rozšířená realita. Provoz těchto technologií vzroste 20krát. Počet 4K televizí se zvýší z 85 milionů v roce 2016 na 663 milionů v roce 2021. Zatímco dnes tvoří 15 % připojených televizorů, v roce 2021 už budou mít 56% většinu.

V roce 2016 se internetem každý měsíc přeneslo 96 exabytů dat. Podle studie Cisco VNI naroste do roku 2021 téměř trojnásobně na 278 exabytů. Ročně tedy bude činit IP provoz zhruba 3,3 zettabytů. Pro představu, jeden exabyte odpovídá zhruba velikosti HD videa v délce 36 000 let či 250 000 000 DVD nosičů. V roce 2021 tedy internetem projde objem dat srovnatelný s HD videem v délce skoro 120 milionů let (to je například dvakrát delší doba než před kterou žil Tyrannosaurus Rex). Celý datový provoz internetu by se tak vešel zhruba na 825 miliard DVD nosičů.

Již v roce 2016 generovala mobilní či jiná bezdrátová zařízení většinu internetového provozu (62 %). Jejich poměr poroste i nadále a v roce 2021 se jejich podíl zvýší na 73 %. S tím souvisí i prudký nárůst Wi-Fi hotspotů. Zatímco v roce 2016 jich bylo na světě v provozu asi 85 milionů, v roce 2021 jejich počet stoupne na 526,2 milionů. Zeměmi s největším počtem hotspotů budou v roce 2021: Čína (170 milionů), USA (86 milionů), Japonsko (33 milionů) a Francie (30 milionů).

Studie přinesla také porovnání mezi jednotlivými světovými regiony. Ze statistik vyplývá, že v roce 2016 bylo k internetu připojeno 44 % světové populace. V roce 2021 se zvýší počet uživatelů internetu ze současných 3,3 miliard na 4.6 miliard, bude tak připojeno 58 % všech lidí na světě. Výrazně se zvýší také počet připojených zařízení na jednoho člověka. Na jednoho člověka připadalo 2,3 zařízení (2016) a tento počet naroste na 3,5 (2021). Průměrná rychlost připojení se v roce 2021 zvýší ze 27,5 Mb/s na 53 Mb/s a na každého člověka připadne měsíčně 35,5 GB přenesených dat.

V regionu střední a východní Evropy (CEE) bude tento vývoj obdobrný. V roce 2016 zde bylo připojeno 60 % populace, což se v roce 2021 zvýší na 72 %. V regionu CEE má dnes každý občan v průměru 2,5 zařízení připojená k internetu, v roce 2021 to bude už 3,8. Průměrné připojení dosáhne rychlosti 45,5 Mb/s a na jednoho člověka připadne 34,7 GB přenesených dat.

Rostoucí internetový provoz bude také velkou výzvou pro kybernetickou bezpečnost. Nejenže útočníci přicházejí se stále sofistikovanějšími typy malware, ale neustále se zvyšuje i síla DDoS útoků, která v průměru dosahuje 1,2 Gb/s. Takový tok dokáže vyřadit většinu organizací. Maximální síla se každoročně zvyšuje zhruba o 60 % a ve chvíli nejsilnějšího útoku může jeho internetový provoz představovat až 18 % provozu celého státu. Průměrná velikost DDoS útoku se každoročně zvyšuje až o 22 %, což koresponduje s nárůstem globálního internetového provozu (29 %). Zvyšuje se ale i jejich počet. V roce 2021 bude světově takových útoků podle předpovědi asi 3,1 milionů.