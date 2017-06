Jen třetina tuzemských firem tuší, co bude dělat v budoucnu

Pouze 30 % českých malých a středních podniků (SMB) má písemný plán na více než šest měsíců. Hlavními důvody neexistence dlouhodobějšího plánu je soustředění na krátkodobé priority, spoléhání na intuici nebo to, že plánování komplikuje nestabilita hotovostních toků.

Tomu odpovídá i zjištění, že pouze čtvrtina (26 %) SMB hodlá v nejbližších letech navýšit investice do IT, přestože více než polovina těchto firem není se současnou úrovní investic spokojena. 29 % to v úmyslu nemá a téměř polovina (46 %) zatím neví – a to přesto, že naprostá většina vnímá přínosy modernizace.

I to jsou výsledky průzkumu „Moderní, či zaostalé. Kam míří malé a střední firmy?“, který nechal zpracovat Microsoft.

„Naznačuje to, že malé a střední firmy chápou, že moderní technologie jsou kritické pro jejich budoucí růst, ale nemají jasno v tom, na co se strategicky zaměřit,“ soudí Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední v Microsoftu Česká republika a Slovensko. „Je to vidět i na způsobu, jak o investicích do technologií rozhodují.“

Tím, že zaměstnávají 85 % pracovní síly v Evropě, hrají malé a střední firmy v ekonomice klíčovou stabilizační roli. Ani Česko v tomto není výjimkou: malé a střední podniky reprezentují více než jeden milion ekonomických subjektů a zaměstnávají téměř 60 % lidí.

Microsoft se v průzkumu zaměřil především na to, jak fungují malé a střední firmy v jednotlivých zemích, s jakými problémy se setkávají ve svém podnikání a jak jejich práci ovlivňují nové technologie.

Když dojde na byznys, Češi nevidí svou budoucnost nijak zvlášť optimisticky. Důvěru v něj má jen 41 % majitelů a zaměstnanců českých firem do 250 zaměstnanců. Z mezinárodního srovnání Češi vycházejí jako druzí největší skeptici hned po Řecku (24 %), daleko za sousedními zeměmi, jako je Polsko (73 %), Německo (69 %) či Slovensko (66 %).

„Tato skepse může souviset právě i s tím, že řada firem nemá dostatečně zpracovaný plán rozvoje,“ doplnil Ondřej Novodvorský.

Jen 14 % českých firem se rozhoduje strategicky

Ve světě, kde se zákazníci po inovacích dotazují sami, musí firmy neustále přicházet s novými službami a řešeními – a to se často neobejde bez využivání moderních technologií. To, že firma do IT investuje příliš málo, si myslí 51 % respondentů z ČR, opak si myslí 6 %. Přesto v příštích letech plánuje navýšit své investice do IT pouze 26 % českých firem.

Jen 14 % českých firem se přitom rozhoduje o svých investicích do technologií strategicky na pravidelných poradách o trendech na trhu a potřebách firmy. To je nejméně v Evropě.

"V čase, kdy každá úspěšná firma musí být z podstaty digitální, je to alarmující. Poměrně velkou roli hrají v Česku i Evropě při rozhodování o technologiích v byznyse také diskuse s přáteli. Zaujal mě nadprůměrný vliv médií na rozhodování českých firem, a naopak menší vliv zákazníků a obchodních partnerů. Dobrou zprávou ovšem je, že s růstem velikosti firmy roste význam kvalifikované diskuse o potřebách podniku," komentuje výsledek Novodvorský.

Digitální transformace

Pro čtyři české firmy z deseti znamená digitální transformace především přechod z „papíru“ na digitální formy práce (39 %). Dobrou zprávou je, že téměř polovina (46 %) respondentů si pod digitální transformací představí automatizaci základních oblastí – tedy procesu řízení vztahů se zákazníky, aplikací či služeb pro finance, účetnictví a sledování skladových zásob či nástroje pro analýzu obchodních a tržních dat.

To je na úrovni evropského průměru (50 %). Pro necelou čtvrtinu českých firem je digitalizace spojená s možností zaměstnanců pracovat odkudkoli (22 %).

„Už dnes zažívají firmy nedostatek kvalifikované pracovní síly. Automatizace rutinních činností uvolní jejich stávajícím lidem ruce, aby se mohli věnovat tomu, co je pro úspěšný rozvoj firmy opravdu důležité. Digitální transformace nespočívá v bezhlavém zavádění technologií, podstata je v tom, že se s jejich pomocí změní firemní kultura, obchodní procesy a vůbec způsob fungování firmy,“ dodává Novodvorský.

Dobrou zprávou podle studie je, že mezi českými malými a středními firmami panuje jednoznačná shoda v tom, že jim moderní technologie pomáhají a šetří čas (82 % oproti 78 % evropským) a poskytují flexibilitu (72 %, shodně jako evropský průměr).

Cloud, ať už pro sdílení, spolupráci či jako infrastrukturu, využívají tři čtvrtiny (77 %) českých SMB. Jeho obliba roste s velikostí firmy: mezi podniky do 10 zaměstnanců ho nemá celá třetina (33 %), u větších firem cloud chybí jen v necelé pětině.

Sondu do života, hodnot a stylu práce malých a středních firem uskutečnil Microsoft v průzkumu mezi 13 000 malými a středními podniky ve 20 evropských zemích. O svém vztahu k technologiím vypovídalo i 1 000 firem z ČR.