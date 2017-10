Kašle Microsoft na běžné spotřebitele?

Microsoft nečekaně zrušil službu Groove Music Pass a opět tak vyvstává otázka, nakolik lze důvěřovat ostatním jím nabízeným službám? A není tomu tak poprvé, stačí připomenout přehrávače Zune, Windows telefony nebo fitness náramek Microsoft Band... Záleží vůbec Microsoftu na svých zákaznících?

Jestli slůvko „záležet“ zastoupíme vývojem aplikací, tak ano: Zune i Groove Music Pass byly ve finále kvalitní služby, navzdory nízkému počtu uživatelů. Jestli však „záležet“ vztáhneme na marketing, odpověď znáte... A pokud budeme sledovat tok peněz, které v těchto případech většinou proudí z podnikového byznysu Microsoftu, jsou ony tím nejpravděpodobnějším důvodem, proč žádná z jeho spotřebitelských služeb nemá budoucnost stoprocentně jistou.

Jestliže historicky poprvé Microsoft svou pozornost věnoval běžným uživatelům, brzy ji přesměroval do podnikové branže. Spotřebitelský záběr pak firma pozbyla po vydání Windows XP, marketing cílící na běžné spotřebitele často naprosto ignorovala. Dnes už podnikům prodává více než běžným spotřebitelům, prim hraje předplatné a nehmatatelné služby, počítače a telefony byly odsunuty na vedlejší kolej.

A když už se Microsoft rozhodne cílit na spotřebitele, působí u toho občas až schizofrenně. Jako třeba když uživatelům daruje stovku hudebních alb zdarma a následně svou klíčovou aplikaci během několika měsíců téměř neaktualizuje. A tak na každý přiměřeně drahý Sufrace Laptop (jedna z výjimek určených pro spotřebitele), zmizí jeden Microsoft Band nebo Windows telefon. Microsoft Store býval základnou pro Surface, Windows Phone a Xbox, dnes slouží hlavně pro zařízení partnerských značek a asi by nebylo až takové překvapení, kdyby byl další platformou, kterou stihne zánik...

To vše vede k zamyšlení, jakou cestou se Microsoft vydá se svými dalšími produkty a službami. Téměř s jistotou můžeme říct, že ty nejvýdělečnější – Windows, Skype či OneDrive – mají dostatek firemních uživatelů, že je Microsoft nechá být. Uživatelé Groove Music teď mohou snadno přejít na Spotify, ačkoliv jestli tento přechod bude podobně pohodlný i v případě ostatních služeb, je nejisté. Pokud by například stejný osud jako Groove Music potkal službu Movies, mohl by to být s ohledem na množství dat už o něco větší oříšek.

Je nezpochybnitelné, že vztahy Microsoftu s jeho zákazníky dosáhly svého vrcholu kolem roku 2015, kdy firma spolu s fanoušky prakticky spoluvyvinula Windows 10 jako součást multi-device strategie zahrnující Surface tablety, PC třetích stran, HoloLens, Windows telefony a další. Od té doby však reputace Microsoftu klesla: Windows telefony prakticky umřely, HoloLens se vytratily, slibované nové Windows funkce byly odloženy nebo zcela zavrženy a služby jako Groove nyní končí.

Bylo by nefér tvrdit, že by věrní fanoušci Microsoftu na „svou firmu“ chtěli zanevřít, stejně tak firma asi nemá potěšení z konce zmiňovaných produktů a služeb. Navíc, vychytávky jako Microsoft Rewards, Xbox Live Gold, Xbox Games či dokonce bezplatné a pravidelné aktualizace Windows jsou důkazem, že Microsoftu na spotřebitelích stále záleží. Jeho nezadržitelný posun směrem k podnikové klientele však jeho spotřebitelský byznys zanechává zranitelným, snad vyjma Xboxu. A čím víc si uživatelé tuto skutečnost začnou uvědomovat, cesta k nápravě začne být tím méně viditelná.