Kdo jsou čtyři hlavní hráči na trhu cloudu?

Jedním z nejpopulárnějších poskytovatelů je Amazon Web Services, AWS. Má nejrychlejší růst v posledním měsíci a dle dat společnosti Synergy Research Group překonalo AWS ve druhém kvartálu roku 2017 34 % podílu na trhu s cloudovou infrastrukturou; tedy více než třetinu.

Na druhém místě je Microsoft s 11 %, následuje IBM s 8 % a Google s 5 %. Dominance AWS je tedy výrazná i proti zbylým velkým hráčům, kteří dohromady dají „pouze“ 24 %, tedy stále výrazně méně než samotné AWS.

Dalších deset větších poskytovatelů drží lehce pod 20 % trhu a zbytek vesměs maličkých či lokálních poskytovatelů pak drží kolem 22 %, za poslední rok jde o propad o celých 5 %. Microsoft si naopak za poslední 4 čtvrtletí ukrojil 3 %, což je nepopiratelný úspěch.

Data podtrhují jev běžný ve všech ostatních IT odvětvích – postupný „přesun moci“ do rukou několika málo nejúspěšnějších firem.

Pro zákazníky to však v současné době může představovat problém. Pokud jste si například vybrali slabého poskytovatele, který bude postupem času jen slábnout, je možné, že své služby ukončí. To už se ostatně stalo před několika lety s IaaS poskytovateli.

Váš veřejný cloud by tak mohl skončit poměrně narychlo, bez většího poprasku. AWS, Microsoft, IBM a Google jsou oproti tomu velké, bohaté společnosti, u kterých není pravděpodobné, že by své služby ukončily z ničeho nic; to však neznamená, že by nemohly skončit. Google by se kupříkladu mohl v budoucnu rozhodnout, že relativně malý tržní podíl neospravedlňuje náklady vynaložené na údržbu, investice a inovace.

Jak se tedy chránit? Dobrý způsobem je sledovat trh, předpokládat však směřování větších pohybů v technologickém odvětví je téměř nemožné i pro odborníky a analytiky.

Lepší je mít alternativu, určitá zadní vrátka. Být připraven na poměrně rychlý přesun k alternativnímu poskytovateli, mít nastudován přesun dat a aplikací, náklady i dopad na firmu. Podnikové plánování je dlouhodobě důležitou součástí IT managementu; klíčové je však i pro cloudový management.