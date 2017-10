Kolaborativní roboty budou hlavním motorem rychlého růstu robotiky

Hlavní roli v aktuálním růstu hrají podle zprávy IFR kolaborativní roboty (coboty). „Spolupráce lidí a robotů” je zmiňována stále častěji jako převládající trend ve spojení s jednoduchou obsluhou, snadnou instalací, nízkou hmotností, mobilitou a nízkými náklady. Tyto faktory jsou zároveň poznávacím znamením kolaborativních robotů firmy Universal Robots, která je globální lídrem v segmentu cobotů.

„Tradiční průmysloví roboti budou stále mít v Průmyslu 4.0 svou roli, ale my zároveň očekáváme, že segment kolaborativních robotů poroste ještě více díky rostoucí poptávce po masově personalizovaných produktech, společně s potřebou dosažení konzistentní vysoké kvality a potřebou malých a středních společností (SMB) automatizovat svou výrobu snadno a za přijatelné náklady,“ řekl Esben Østergaard, technický ředitel a zakladatel Universal Robots.

Také letos vidí zpráva rostoucí poptávku po robotické automatizaci v širokém spektru odvětví včetně automotive, elektroniky, gumárenského a plastikářského průmyslu, potravinářského a nápojářského průmyslu, farmacie a strojírenství. Předpovídaný růst je celosvětový a odehrávat se bude v Evropě, Americe a zejména pak v Asii.

„Přínosy z vyšší úrovně automatizace získá většina odvětví,“ dodal Esben Østergaard. „Robotická automatizace nabízí konzistentní kvalitu a výrobní tok a přesně to dnes podniky hledají. Coboti jsou ideální volbou z mnoha důvodů: Pracují společně s lidmi místo toho, aby je nahrazovali, což je důležité zejména tam, kde jsou pracovní místa citlivým tématem. Dále umožňují podnikům vrátit výrobu do svých mateřských zemí, což je klíčové v případě výroby masově personalizovaných produktů s vyšší marží. A pro SMB podniky jsou coboti tím nejlepším způsobem, jak získat výhody z procesů automatizace bez toho, že by musely s nadsázkou řečeno přepadnout banku.“