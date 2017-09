Kolik chybí v IT lidí? Neuvěřitelně mnoho

Odborníků v IT je v Česku kolem 160 tisíc, přesto na trhu práce zoufale chybí. O to víc si firmy hýčkají své stávající pracovníky a lákají k sobě čerstvé absolventy hned po maturitě.

Podle analýzy Českého statistického úřadu se v roce 2015 v oblasti informatiky na veřejných a soukromých vysokých školách vzdělávalo 20,9 tisíce studentů. Téhož roku absolvovalo 4,4 tisíce z nich. Od roku 2012 počet posluchačů oborů IT mírně klesá.

„V oblasti IT se stalo novým trendem začít pracovat hned po střední škole. Studenti si sice uvědomují důležitost vysokoškolského vzdělání a 98 procent našich maturantů si přihlášku na VŠ podá, ale stále častěji se stává, že studium přeruší nebo ukončí, aby využili pracovní příležitosti, které jim sílící poptávka firem nabízí,“ popsal Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky (SSŠVT).

Už před dvěma lety personalisté hlásali, že IT odborníků by se v Česku uživilo dvakrát tolik. Dnes je propast mezi poptávkou firem a nabídkou pracovníků ještě hlubší.

„Sílící zájem o naše studenty a absolventy jsme poprvé registrovali už před 15 lety a v posledních třech letech raketově stoupá. Nyní firmy oslovují naši školu se stovkami pracovních nabídek ročně. Jejich intenzita se zvyšuje především před prázdninami, kdy firmy ,loví´ absolventy na HPP i studenty na brigádnické pozice. Poptávka firem více než trojnásobně překračuje nabídku pracovního trhu,“ uvedl Vodička.

Experti technických a informačních oborů si většinou práci nehledají, ale vybírají. Kvůli převisu poptávky firem nad nabídkou pracovníků si je firmy přetahují navzájem. Vábí je na nadstandardní benefity, ale také na možnosti dalšího profesního rozvoje a kreativní práci s technologickými novinkami. Úzký výběr IT specialistů na trhu práce navíc způsobuje, že firmy slevují ze svých nároků na top kvalitu pracovníků.

„Kvůli nedostatku odborníků v IT dochází k přeplácení, nezdravému rozmazlování a v konečném důsledku i snižování výkonnosti pracovníků v IT. Situace na trhu dovoluje relativně dobře přežívat i méně schopným specialistům místo toho, aby je nutila se snažit,“míní Michal Pavlorek, e-commerce director ve společnosti eD systém Czech. „Nedostatek odborníků pociťují především nové disciplíny jako UX (user experiense) a pak také starší technologie, které nejsou tak ,sexy´, ale fungují na nich často ty nejdůležitější systémy,“ dodal Pavlorek.

I pracovníci s nedokonalými znalostmi si mohou přijít na slušné peníze. IT specialista v Praze si vydělá od 50 do 100 tisíc korun hrubého měsíčně, podle své specializace. Nejvyšší mzdu pobírají zkušení programátoři v jazyku Java nebo řídící pracovníci databázových systémů.

Informační technologie prostupují napříč všemi obory a IT pracovníci jsou potřeba i v odvětvích, kde bychom je nečekali.

„V současnosti neexistuje firma, která by IT nepotřebovala. I malá společnost se dvěma počítači řeší otázky zabezpečení, zálohy, vnitřních systémů, databází nebo webové prezentace a neobejde se bez IT podpory,“ upozornil ředitel SSŠVT Martin Vodička.

Trh, který prahne po IT expertech, však naráží na zásadní překážku – chybí učitelé, kteří by dál vychovávali nové odborníky.

„Když přijde vhodný kandidát s tím, že by rád studentům předal své zkušenosti, narazí na legislativu. Aby mohl působit jako středoškolský učitel, musí mít vysokoškolské plus pedagogické vzdělání, a to mnohé úspěšné IT odborníky od učitelství odradí,“ upozornil na sílící problém Vodička.

Absolventi středních škol zaměřených na IT obory jsou na pracovním trhu velmi cenění. Podle Vodičky firmy obecně nejvíc poptávají programátory v jazycích PHP, Java, dále specialisty na počítačové sítě a databázové systémy.

„Stále žádanější jsou také pracovníci v dynamickém online marketingu. I toto odvětví by měl student se základem v programování a tvorbě webů bez problémů zvládnout. Kromě IT dovedností zaměstnavatelé vyžadují schopnost komunikovat a jazykovou vybavenost, jelikož často fungují na mezinárodní úrovni,“vyjmenoval Vodička.

Vzhledem k praktickým dovednostem mladých „ajťáků“ už mnoho firem navázalo dlouhodobou spolupráci se specializovanými středními školami. Začínajícím odborníkům, kteří chtějí dále studovat na VŠ, nabízejí zkrácené pracovní úvazky a časově flexibilní práci z domova.