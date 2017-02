Navzdory digitálnímu životu nakupuje 98 procent generace Z v kamenných obchodech

„Generace Z očekává, že technologie bude intuitivní, relevantní a poutavá,“ říká generální ředitel z Global Consumer Industries Steve Laughlin. „To znamená velkou výzvu pro maloobchodníky a firmy, aby vytvořily osobní, interaktivní zkušenost s nejlepšími digitálními novinkami a bez rizika. Tento druh inovace není lineární, nebo jednorázový projekt, je to nový způsob myšlení, jednání a chování.“

„Tak jako generace X na přelomu tisíciletí, je tu teď další velká skupina nakupujících, pro kterou maloobchodníci potřebují plánovat své zboží, a je dokonce ještě větší: generace Z,“ říká prezident NRF Mathew Shay. „V obchodě oceňují možnost nakupovat z ruky do ruky. Technologie se neustále mění, ale některé zvyky při nakupování zůstávají stejné a maloobchodníci musí být dostatečně agilní, aby mohli dobře splňovat obě tyto potřeby. Maloobchodníci jsou neustále zaměřeni na experimentování s novými inovacemi jak na internetu, tak v kamenných obchodech, aby stále uměli vyhovět požadavkům zákazníků“.

Unikátní studie generace Z prováděna IBM Institutem for Business Value je založena na datech více než 15 000 zákazníků ve věku 13 až 21 let ze 16 zemí. Generace Z se narodila od poloviny 90. let a v prvních letech po roce 2000 a je první, digitálně gramotnou generací, která nepoznala jiný svět, než svět smartphonů, celulárních telefonů a jiných digitálních zařízení.

Tato studie také zjistila, že 67 procent příslušníků generace Z nakupuje jen v kamenných obchodech , 31 procent v nich nakupuje někdy, a to znamená, že až 98 procent této generace stále nakupuje v klasických obchodech.

Nová generace je důležitá pro maloobchodníky, protože představuje kupní sílu 44 miliard dolarů a 75 procent jejich členů říká, že utrácí více než polovinu vydělaných peněz. A tato generace je náročná: studie zjistila, že 52 procent zákazníků z generace Z je ochotno změnit značku produktu, pokud jeho kvalita nesplňuje jejich požadavky. Pro 66 procent jsou při změně značky nejdůležitějšími faktory kvalita a dostupnost produktu, 65 procent se zaměřuje na hodnotu.

Studie zjistila, že 74 procent respondentů tráví volný čas na internetu, 25 procent je na netu více než 5 hodin denně, nebo i více. Digitální prodej v kamenných obchodech je čím dál důležitější a pořád roste. Studie odhalila vysoké číslo digitálních zvyků generace Z a jejich preference: